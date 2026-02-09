Madagascar: Rugby à XV/Top 12 - L'Uscar s'impose face à TAM Anosibe

Après plus de deux mois de pause, le championnat de Madagascar de rugby XV première division masculine XXL Energy Top 12 a repris dimanche au stade Makis d'Andohatapenaka pour le compte de la cinquième journée. L'Uscar Commune et TAM Anosibe se sont affrontés dans un match intense qui a tenu les spectateurs en haleine jusqu'au bout. Au coup de sifflet final, les rugbymen de l'Uscar se sont imposés sur le score de 28-21.

Le coup d'envoi a été donné par l'Uscar à 10h58. Rapidement installée dans le camp de TAM Anosibe, l'équipe de la Commune urbaine d'Antananarivo a ouvert le score dès la 2e minute par un essai non transformé, 5-0. Mais la partie a vite été animée par les cartons jaunes : le numéro 14 de l'UscaR a été sanctionné dès la 5e minute. Malgré cette infériorité temporaire, l'Uscar a creusé l'écart sur pénalité à la 7e minute, 8-0.

TAM Anosibe a dû patienter vingt minutes avant d'ouvrir son compteur par une pénalité, réduisant l'écart à 3-8. La réaction des joueurs d'Anosibe a été rapide et spectaculaire après l'ouverture du score. Multipliant les attaques, ils ont marqué un essai transformé à la 30e minute et ont pris l'avantage 10-8. Mais l'Uscar, supérieur sur les mêlées, a obtenu un essai de pénalité à la 36e minute et est repassé en tête 15-10, score à la pause.

La reprise à 11h52 a vu l'Uscar accentuer sa domination territoriale, combinant passes rapides et percussions efficaces. TAM Anosibe a toutefois conservé ses forces offensives, mais a subi un essai de pénalité à la 54e minute, portant le score à 22-10. Une pénalité de TAM à la 55e minute réduit légèrement l'écart (13-22).

Malgré l'infériorité numérique de l'Uscar à la 63e minute, l'équipe a creusé l'écart par une pénalité à la 65e minute, 25-13. TAM a continué à répondre avec une pénalité à la 66e minute, 16-25, puis un essai non transformé à la 75e minute, revenant à 21-25 et relançant le suspense.

L'Uscar a finalement clos le match avec une pénalité dans les dernières minutes, s'imposant 28-21. Un match équilibré, marqué par des moments de tension, des infériorités numériques gérées avec sang-froid et une alternance de domination qui a offert un spectacle de haut niveau aux spectateurs présents.

Avec trois victoires en poche contre deux défaites, les rugbymen de la Commune urbaine d'Antananarivo sont sûrs d'améliorer leur classement, qui est de sixième provisoire avant le coup d'envoi.