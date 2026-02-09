Madagascar: Judo/Grand slam de paris - Les Malgaches éliminés d'entrée

Aucune victoire. Les représentants malgaches au Grand Slam de Paris ont tous été éliminés dès leur premier combat ce week-end à l'Accor Arena, dans la capitale française.

Trois des cinq engagés sont entrés en lice hier. L'Olympienne de Paris 2024, Laura Rasoanaivo Razafy, dans la catégorie des -70 kg, a été éliminée au premier tour, l'équivalent des huitièmes de finale, par yoko par la Française Clémence Eme, dans le golden score.

Cette dernière était médaillée d'argent à l'Open européen de Prague et au Grand Prix de Zagreb en 2025. Chez les -78 kg, Hajanirina Zo Andriambololona a été battue d'entrée par ippon par la Cubaine de 22 ans, Lianet Cardona. La Cubaine est championne en titre panaméricaine et de l'Océanie.

Dans la catégorie des 81 kg, Lova Mahaisoa Randrianasolo a été battu aux seizièmes de finale par le Chinois vice-champion du monde des juniors âgé de 21 ans, Jiangnan Wang.

Samedi, chez les -60 kg, Sandaniaina Andrianjakavelo a été écarté d'entrée par l'Égyptien Samy Youssry, champion d'Afrique en titre et classé 26e mondial.

Et chez les -66 kg, Allo Mickael Jean Andriamampianina a été éliminé par le Coréen Channyeong Kim, médaillé de bronze au Grand Prix de Qingdao en Chine en septembre.