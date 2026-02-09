Madagascar: Volleyball/Zone 7 - Squad prend sa revanche, les Gendarmes confirment

Une victoire sur deux. La Fédération malgache de volleyball a organisé trois matchs de défi samedi au gymnase d'Ankorondrano. Deux d'entre eux entraient dans le cadre de la préparation des quatre clubs porte-fanions du pays à la 30e édition du championnat des clubs de la zone 7 de volleyball du 27 février au 7 mars à Victoria, aux Seychelles.

Chez les filles, Squad X, vice-champion de Madagascar, a défait au bout du suspense et a pris sa revanche face au triple champion national, la GNVB, par 3 sets à 2. L'équipe de Betongolo a arraché le premier set, 25/22.

Le club champion d'Analamanga a par la suite remporté les deux suivants, 25/17 et 25/18, avant que la GNVB n'égalise à deux partout (25/20). Les deux formations ont encore été coude à coude au tie-break. Les protégées du coach Aimé Michel Douraline, dit Bouda, l'ont finalement emporté de justesse par 15/13.

Chez les garçons, les Gendarmes, treize fois champions de Madagascar, ont de leur côté confirmé leur suprématie contre l'équipe de Mama, renforcée par les joueurs du Cosfa et de l'ASI. Ils ont ravi la victoire par 3 sets à 0. La bande à Jos a encore résisté lors des deux premiers sets: 25/19 et 26/24, avant de céder à sens unique le dernier par 25/13.

Un match de défi pour les sélections U15 filles, à l'issue du tournoi de jubilé de 50 ans de pratique du volleyball de la présidente de la Fédération, Léa Raharimalala, en janvier, baptisé « All Stars », a ouvert le bal. La deuxième formation a remporté la victoire par 2 à 1 face à la première.

Après leur participation à la Super Coupe organisée par la ligue et le tournoi de jubilé de la présidente de la Fédération, puis ces matchs de défi, les quatre clubs malgaches engagés à la joute zonale auront encore plus de deux semaines pour affûter leurs armes avant de s'envoler pour les Seychelles.