Madagascar: Dames - FT Manjakaray écrase RCT Soavimasoandro

Le choc entre RCT Soavimasoandro et FT Manjakaray, comptant pour la première division féminine, a tourné à la démonstration de force des rugbywomen de Manjakaray, qui l'ont emporté 46-8 dimanche au stade Makis Andohatapenaka.

Après plus de deux mois d'arrêt, le championnat de Madagascar de rugby à XV féminin a repris ses droits. Pour la cinquième journée, RCT Soavimasoandro affrontait FT Manjakaray dans un duel très attendu.

Dès l'entame du match, les joueuses de Manjakaray ont imposé leur rythme. Après 25 minutes de jeu, elles menaient déjà 15-3, avant de creuser l'écart à 22-3 grâce à un essai signé Gina Kely à la 27e minute. La domination de Manjakaray s'est poursuivie avec un nouvel essai non transformé à la 35e minute, portant le score à 27-3 à la pause.

La seconde période a commencé à 9 h 55, avec la mise en jeu de RCT Soavimasoandro. Les joueuses de Soavimasoandro ont tenté de revenir au score, récupérant le ballon lors de la première mêlée. Pendant dix minutes, elles ont exercé une pression dans les 20 mètres de Manjakaray, mais la défense solide des adversaires en face a tenu bon. Le premier essai de Soavimasoandro a été marqué par Sophie à la 70e minute, ramenant le score à 8-27.

FT Manjakaray a rapidement repris le contrôle du match. Trois essais inscrits en moins de dix minutes (72e, 77e et 79e) ont porté le score final à 46-8, scellant la supériorité incontestable de l'équipe.

Ce match a confirmé la puissance offensive de FT Manjakaray, qui avait déjà dominé Soavimasoandro en décembre dernier. Avec cette victoire écrasante, Manjakaray consolide sa troisième place provisoire derrière SC Besarety et FTF d'Antohomadinika, et affiche clairement ses ambitions pour le reste du championnat.