Libye: Le cerveau de l'attaque du consulat américain de Benghazi extradé vers les États-Unis

Le 11 septembre 2012, une vingtaine de combattants jihadistes attaquaient le consulat de Benghazi en Libye. L'ambassadeur américain Chris Stevens et un employé, Sean Smith perdaient la vie dans l'incendie de la villa où ils s'étaient réfugiés. Le même jour, deux membres de l'unité d'élite des Navy Seals étaient tués dans une seconde attaque au mortier dans un immeuble utilisé par la CIA. Quatorze ans après, Washington a annoncé l'arrestation d'un homme présenté comme l'un des acteurs clefs ces opérations. La justice américaine indique qu'al-Zoubeir al-Bakouch a été extradé aux Etats Unis ou il sera jugé.

Sur les images diffusées par les médias américains : un homme âgé, menotté, les cheveux grisonnants, visiblement désorienté, descend d'un avion encadré de deux agents du FBI. Al-Zoubeir al-Bakouch est ensuite emmené en ambulance. La scène se déroule sur un aéroport dans l'État de Virginie.

Dans la foulée, lors d'une conférence de presse, la ministre de la Justice, Pam Bondi a déclaré : « Bakouch sera désormais confronté à la justice sur le sol américain. Nous poursuivrons ce présumé terroriste avec toute la rigueur de la loi ». Le libyen a été inculpé dès 2015, l'acte d'accusation, comporte huit chefs d'accusation, il sera notamment jugé pour meurtre, terrorisme, et incendie criminel.

D'autres responsables toujours recherchés

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Lors du même point presse, Kash Patel, le directeur du FBI a ajouté, sans donner de détail, qu'al-Zoubeir al-Bakouch a « été arrêté à l'étranger » lors d'une opération qui a mobilisé des « moyens tactiques spéciaux » et l'assistance de personnel médical.

Deux autres libyens ont déjà été poursuivies pour leur implication dans l'attaque du consulat. En 2017, Ahmed Abou Khattala a été placé en détention, en 2019 Mustafa al-Imam a lui été condamné à 19 ans de prison.

Pam Bondi qui a déclaré que d'autres responsables de ces opérations étaient recherchées a conclu : « On peut fuir, mais on ne peut pas se cacher. »