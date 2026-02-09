Afrique: Ligue des champions CAF - La Renaissance de Berkane rate le coche

La qualification pour les rencontres à qualification directe attendra. Les Marocains se sont inclinés 2-0 chez les Power Dynamos, au Levy Mwanawasa Stadium de Ndola, en Zambie, lors de la cinquième journée ce samedi 7 février.

Deuxième du groupe A, à trois longueurs du leader invaincu, Pyramids, la RS Berkane devra attendre la dernière journée pour savoir si l'aventure continue. Cette défaite voit les Zambiens revenir à la hauteur des Marocains. Au classement, les deux équipes comptent désormais 7 points et un goal-average identique de -1.

Les Orange auront leur destin en main la semaine prochaine à domicile contre les Rivers United, lanternes rouges du classement et déjà éliminés. Mais la RS Berkane n'a plus gagné depuis trois matchs !

L'attaquant Ronel Manyanga a ouvert le score à la 47e minute alors que le milieu de terrain Prince Mumba a doublé la mise en fin de rencontre (90e+2). L'équipe de Berkane s'est heurtée à un bloc zambien bien organisé durant toute la rencontre. Berkane n'est jamais parvenu à concrétiser malgré se domination. La course aux quarts de finale reste plus ouverte que jamais derrière le leader Pyramids FC.

Victorieux des Congolais de Saint-Éloi Lupopo la semaine dernière à domicile, le Mouloudia s'est offert Al Hilal Omdurman la veille toujours dans le cadre de la cinquième journée de groupes à Alger (2-1).

Moslem Anatouf a ouvert le score à la 15e minute. Zinedine Ferhat, passeur décisif sur le premier but, a doublé la mise peu avant la pause, en bonifiant (44e). Les Soudanais ont réduit la marque en fin de rencontre(77e).