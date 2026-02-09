Mali: Reprise de la production de la mine d'or de Loulo après l'accord entre Barrick Gold et Bamako

On en sait plus sur la reprise de la production de la mine d'or de Loulo Gounkoto, la plus grande du Mali, exploitée par le groupe minier canadien Barrick Gold. Après le long bras de fer entre le groupe et Bamako ces dernières années, un accord a été trouvé. La reprise d'activité du site pourrait engendrer d'importantes recettes pour le Mali.

Barrick Gold anticipe une reprise pas à pas de la mine d'or de Loulo Gounkoto, au Mali. La production pour cette année 2026 pourrait être comprise entre 260 000 et 290 000 onces d'or. C'est ce qu'affirme l'entreprise, dans son rapport financier, publié jeudi 5 février.

C'est très loin des meilleurs résultats de la mine. Par comparaison, en 2024, sa production était environ 720 000 onces. Mais c'est un actif stratégique, aussi bien pour Barrick que pour Bamako qui détient 20% du gisement.

Cette production 2026, avec un cours de l'or actuellement au plus haut, pourrait permettre un chiffre d'affaires d'au moins 1,5 milliards de dollars, et donc des recettes fiscales alléchantes pour Bamako. Après une lourde chute de la production d'or l'année dernière, la relance de ce complexe aurifère est vital.

Barrick Gold et l'État malien ont conclu un accord global, en décembre, mettant fin à leur différend sur ces gisements. Les discussions portent aujourd'hui sur le renouvellement, pour dix ans, du permis sur la mine de Loulo, un des deux sites du complexe. Ledit permis expire à la fin du mois de février.