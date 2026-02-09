Congo-Kinshasa: Condamnation d'un avocat pour escroquerie - Le ministre de la Justice salue la décision

Le tribunal de grande instance de Kinshasa/Gombe a condamné, en procédure de flagrance, l'avocat Freddy Ntumba à huit ans de prison ferme et à une amende de 500 000 francs congolais. La décision, rendue le 7 février, s'accompagne d'une arrestation immédiate.

L'avocat était poursuivi pour escroquerie, rébellion, faux et usage de faux, dans une affaire de saisie irrégulière d'un immeuble appartenant à Rawbank RDC.

La défense dénonce un jugement « instrumentalisé » et parle de règlement de comptes, tandis que le condamné estime qu'il s'agit d'une pression destinée à l'intimider.

Pour le ministre de la Justice, Guillaume Ngefa, cette condamnation illustre la fermeté de la justice congolaise face aux dérives : « Nul statut, nulle influence ne saurait prévaloir sur la loi », a-t-il déclaré.