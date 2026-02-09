Congo-Kinshasa: Condamnation d'un avocat pour escroquerie - Le ministre de la Justice salue la décision

9 Février 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

Le tribunal de grande instance de Kinshasa/Gombe a condamné, en procédure de flagrance, l'avocat Freddy Ntumba à huit ans de prison ferme et à une amende de 500 000 francs congolais. La décision, rendue le 7 février, s'accompagne d'une arrestation immédiate.

L'avocat était poursuivi pour escroquerie, rébellion, faux et usage de faux, dans une affaire de saisie irrégulière d'un immeuble appartenant à Rawbank RDC.

La défense dénonce un jugement « instrumentalisé » et parle de règlement de comptes, tandis que le condamné estime qu'il s'agit d'une pression destinée à l'intimider.

Pour le ministre de la Justice, Guillaume Ngefa, cette condamnation illustre la fermeté de la justice congolaise face aux dérives : « Nul statut, nulle influence ne saurait prévaloir sur la loi », a-t-il déclaré.

Lire l'article original sur Radio Okapi.

Tagged:
Copyright © 2026 Radio Okapi. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.