Congo-Kinshasa: La CRDH appelle l'armée à anticiper les attaques des ADF en Ituri

La Convention pour le respect des droits de l'homme (CRDH) exhorte l'armée congolaise à anticiper d'éventuelles attaques des rebelles ADF dans le territoire d'Irumu, province de l'Ituri.

Dans un entretien accordé lundi 9 février à Radio Okapi, Christophe Munyanderu, responsable de l'ONG dans la région, affirme que ces rebelles seraient présents dans plusieurs localités proches de la Route nationale numéro 4 (RN4).

Il plaide pour un renforcement des dispositifs sécuritaires afin de permettre aux habitants qui ont fui leurs villages de regagner leurs foyers en toute sécurité.

« L'augmentation de l'effectif militaire est très nécessaire, mais il faut aussi de la vigilance, tant du côté de la population que des militaires. Cet effectif renforcé ne doit pas seulement s'installer, mais lancer directement des opérations. L'ennemi a regagné ses anciens bastions, il faut anticiper ses attaques. Un changement de tactique est indispensable pour traquer simultanément les rebelles à Irumu, Mambasa et au Nord-Kivu. Nous croyons que cela pourrait épargner la vie de nos paisibles populations », a déclaré Christophe Munyanderu.