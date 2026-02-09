Congo-Kinshasa: La CRDH appelle l'armée à anticiper les attaques des ADF en Ituri

9 Février 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

La Convention pour le respect des droits de l'homme (CRDH) exhorte l'armée congolaise à anticiper d'éventuelles attaques des rebelles ADF dans le territoire d'Irumu, province de l'Ituri.

Dans un entretien accordé lundi 9 février à Radio Okapi, Christophe Munyanderu, responsable de l'ONG dans la région, affirme que ces rebelles seraient présents dans plusieurs localités proches de la Route nationale numéro 4 (RN4).

Il plaide pour un renforcement des dispositifs sécuritaires afin de permettre aux habitants qui ont fui leurs villages de regagner leurs foyers en toute sécurité.

« L'augmentation de l'effectif militaire est très nécessaire, mais il faut aussi de la vigilance, tant du côté de la population que des militaires. Cet effectif renforcé ne doit pas seulement s'installer, mais lancer directement des opérations. L'ennemi a regagné ses anciens bastions, il faut anticiper ses attaques. Un changement de tactique est indispensable pour traquer simultanément les rebelles à Irumu, Mambasa et au Nord-Kivu. Nous croyons que cela pourrait épargner la vie de nos paisibles populations », a déclaré Christophe Munyanderu.

Lire l'article original sur Radio Okapi.

Tagged:
Copyright © 2026 Radio Okapi. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.