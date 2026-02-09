Congo-Kinshasa: Comment contourner les années d'expérience exigées par les recruteurs

Sur le marché de l'emploi en République démocratique du Congo, une exigence revient régulièrement dans les offres d'embauche : deux, trois, cinq, voire dix ans d'expérience. Une condition qui constitue souvent un véritable obstacle pour les jeunes diplômés, mais aussi pour des seniors en reconversion professionnelle. Pris dans ce cercle vicieux du « pas d'emploi sans expérience, pas d'expérience sans emploi », de nombreux chercheurs d'emploi peinent à s'insérer ou à se réinsérer sur le marché du travail, malgré leurs compétences, leurs formations et leur motivation. Face à cette réalité, une question s'impose : comment contourner intelligemment les années d'expérience exigées par les recruteurs ?

Alain Mputu, expert en ressources humaines et formateur au Centre de formation et de reconversion professionnelle, spécialisé dans l'accompagnement des chercheurs d'emploi et des personnes en transition de carrière en parle avec Jocelyne Musau dans Okapi Service.

La première partie d'Okapi Service de ce lundi 10 février 2025 a pour thème: Comment prévention des incendies causés par les produits pétroliers ?

Martin Kanumbedi, expert en sécurité et en prévention des incendies ; John Ngabu, spécialiste de la prévention et des secours contre les incendies dans les bâtiments en milieu urbain ainsi que Jean-Claude Tshimbayi chef de division protection civile au secretariat general du ministère de l'interieur et sécurité de Kinshasa sont nos invités.

Cliquez sur ce lien pour suivre l'émission: /sites/default/files/2026-02/09022026-oks-web.mp3