Afrique Centrale: Affrontements entre AFC/M23 et CFC Nyatura à Kibirizi (Nord-Kivu)

Depuis dimanche 8 février, des affrontements opposent les rebelles de l'AFC/M23 aux miliciens du CFC Nyatura dans l'agglomération de Kibirizi, chefferie de Bwito, territoire de Rutshuru. Selon plusieurs sources locales, les habitants ont été réveillés par des tirs d'armes automatiques et des obus attribués aux éléments de l'AFC/M23.

Les tirs, partis des collines surplombant Kibirizi, ont visé des zones proches du Parc national des Virunga, notamment Kahumiro, Kyasenda, Domaine, Mukondo et Cyahi, dans le groupement de Bambo. Ces localités sont régulièrement occupées par divers groupes armés. D'après des sources civiles, il pourrait s'agir d'une opération de ratissage dans d'anciens bastions des FDLR et de certains groupes Wazalendo.

Aucune réplique des Wazalendo n'a été signalée, mais des témoins craignent d'importants dégâts matériels et humains. L'accès à cette partie de la chefferie de Bwito reste extrêmement difficile depuis dimanche. Or, il s'agit d'une zone stratégique abritant la majorité des champs cultivés par les habitants de Kibirizi, Bambo, Kishishe et Tongo. La poursuite des violences pourrait accentuer l'insécurité alimentaire.

Face à cette escalade, le Parlement des jeunes de Kibirizi a lancé un appel urgent à la communauté nationale et internationale, demandant une intervention rapide pour protéger les civils dans cette région déjà fortement éprouvée.