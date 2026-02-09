Afrique de l'Est: Jean-Pierre Lacroix - « La MONUSCO est prête à faire le maximum pour soutenir la mise en oeuvre du cessez-le-feu »

L'évolution des efforts diplomatiques visant à ramener la paix dans l'Est de la République démocratique du Congo a été au centre des échanges, ce lundi 9 février à Kinshasa, entre le Secrétaire général adjoint de l'ONU chargé des opérations de paix, Jean-Pierre Lacroix, et le président du Sénat, Jean-Michel Sama Lukonde.

Jean-Pierre Lacroix a indiqué avoir exprimé la disponibilité de la MONUSCO à accompagner et soutenir toutes les initiatives diplomatiques engagées pour mettre fin aux violences dans la région.

« Nous avons discuté des évolutions des efforts diplomatiques pour amener la stabilisation et la paix dans l'Est du Congo : les processus de Washington, de Doha, l'implication de l'Union africaine, ainsi qu'une conférence internationale pour le PANAC. Le message central est que la MONUSCO est prête à faire le maximum pour soutenir la mise en oeuvre des engagements pris, notamment en ce qui concerne le cessez-le-feu », a-t-il déclaré.

Un processus par étapes

Le responsable onusien a souligné que la progression vers un cessez-le-feu effectif devra se faire par phases, en insistant sur la nécessité d'une implication totale de toutes les parties prenantes.

« La mise en oeuvre du cessez-le-feu dépend des protagonistes, mais la MONUSCO a un rôle mandaté par le Conseil de sécurité pour appuyer ces efforts. Il est essentiel que toutes les parties s'engagent pleinement », a ajouté Jean-Pierre Lacroix.

Ces échanges traduisent la volonté de renforcer la coopération entre les institutions congolaises et les Nations Unies, dans un contexte où la recherche de solutions diplomatiques reste cruciale pour mettre fin aux violences qui affectent durablement les populations de l'Est du pays.

La présence de M. Lacroix à Kinshasa vient renforcer la position de la MONUSCO déjà exprimée au lendemain de la signature à Doha de l'accord sur les « Termes de référence » détaillés visant à opérationnaliser le mécanisme de suivi et de vérification du cessez-le-feu.

Dans un communiqué publié le 4 février, la MONUSCO avait salué les avancées obtenues sous la médiation du Qatar entre le gouvernement congolais et l'AFC/M23. La Mission onusienne s'est dit prête à passer à l'action pour soutenir concrètement la fin des hostilités.