Madagascar: Volley/Championnat CAVB Zone 7 - Les clubs malgaches affûtent leurs armes

La préparation des représentants malgaches à la 30e édition du championnat des clubs de la CAVB Zone 7 de volley-ball, prévue du 27 février au 7 mars à Victoria, aux Seychelles, bat son plein. Ce samedi, le gymnase d'Ankorondrano a vibré au rythme du match de défi All Stars, organisé par la Fédération malgache de volley-ball (FMVB). Une occasion idéale pour les quatre clubs porte-fanions du pays de tester leurs forces avant le grand rendez-vous.

Chez les hommes, la GNVB a dominé MAMA en trois sets nets (25/19, 26/24, 25/23). Une victoire qui reflète la solidité de l'équipe, mais qui laisse entrevoir encore des marges de progression. « C'est une satisfaction de voir nos quatre équipes prêtes à disputer la compétition de la Zone 7. Mais si nous voulons réellement reconquérir le trophée, il reste encore beaucoup d'efforts à fournir. Les deux dernières semaines de préparation doivent être entièrement consacrées au travail technique.

Il faut perfectionner le service, analyser attentivement le jeu, car en attaque, chacun est compétent. La question est de savoir comment nous allons renforcer notre contre et améliorer l'organisation générale de l'équipe. Ce sont les détails qui feront la différence. Il ne faut pas oublier non plus que nos adversaires ont de la valeur et une solide maîtrise technique. Pour les battre, une préparation rigoureuse est indispensable », a souligné le général Heriniaina, technicien de la gendarmerie.

Du côté des dames, le suspense a été au rendez-vous. Squad-X s'est imposé face à la GNVB au tie-break (15/13), après quatre manches âprement disputées (22/25, 25/17, 25/18, 20/25). Une performance qui témoigne de la montée en puissance des équipes féminines. « Le niveau de nos équipes progresse par rapport à l'année dernière. Je suis convaincue qu'elles pourront rivaliser avec nos îles soeurs et obtenir de bons résultats », a déclaré Léa Raharimalala, présidente de la FMVB.

À quelques semaines du coup d'envoi, l'ambition est claire : hisser haut les couleurs malgaches dans une compétition où chaque détail compte. Les Seychelles seront le théâtre d'un affrontement relevé, et Madagascar entend bien y jouer les premiers rôles.