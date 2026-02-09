Madagascar: Spass Gasy 2026 - Le rendez-vous des Malgaches en Europe prépare sa quatrième édition

La diaspora malgache en Europe s'apprête à vivre un nouveau moment fort avec la 4e édition de Spass Gasy, qui se tiendra les 23 et 24 mai 2026 à Bonn, en Allemagne. Créé en 2023 par deux jeunes de la diaspora, Mahefa Rajoharison et Tony Razafisoahanana, l'événement signé Mah'Event a lieu durant le week-end de la Pentecôte. Il est devenu, en seulement trois ans, l'un des plus grands rassemblements malgaches en Allemagne, mêlant sport, culture et solidarité.

Cette édition accueillera un grand tournoi sportif international avec 28 équipes : 16 de basket-ball masculin, 8 de basket-ball féminin et 4 de volley-ball mixte. Au-delà des compétitions, Spass Gasy se veut une célébration culturelle des racines malgaches. Le programme inclura un spectacle d'artistes malgaches, une soirée musicale animée par un DJ et une prestation de slam en partenariat avec Madagaslam. D'ailleurs, cette dernière verra la participation exceptionnelle d'Ampisafy Mafia, championne nationale du slam 2025, qui représentera Madagascar à la Coupe du monde de slam-poésie en 2026.

L'événement, qui sera placé sous le parrainage officiel du ministre de la Jeunesse et des Sports, Rasambany Alain Désiré, vise à incarner une vision forte : renforcer les liens entre les Malgaches du pays et de la diaspora, promouvoir les talents et offrir un espace de partage et de fraternité. Avec cette quatrième édition, Spass Gasy est en passe de devenir un rendez-vous annuel incontournable pour la jeunesse malgache en Europe.