Madagascar: Vintana fahasivy d'Agrad - Deux décennies racontées comme une véritable épopée

Il a tout résumé en un morceau de 4 minutes 30. Une œuvre dense, sincère, à l'image d'un artiste qui a connu des hauts et des bas et que les épreuves ont rendu encore plus fort. Sortie officiellement le vendredi 30 janvier dernier, la chanson a fait hocher les têtes aussi bien du grand public que des adeptes du rap gasy.

Vintana fahasivy, le neuvième signe astrologique, fait référence à Alakaosy. Selon l'ancienne tradition malgache, les enfants nés durant cette période seraient réputés porter malheur. Mais Agrad prouve que ce n'est qu'une croyance sans fondement. Pour lui, la superstition étouffe l'ambition : le natif de ce signe astrologique, lui, serait, au contraire, réservé à une grande destinée. Le rap lui a ouvert une voie vers le succès, un succès qu'on ne lui a jamais servi sur un plateau en or.

Il a trébuché, chuté, avant de le saisir à pleines mains. Pendant que le rappeur travaille sans relâche pour être au sommet, les médisants ricanent. « Ils m'ont dit que tu ne feras pas cinq ans », fredonne-t-il dans l'un de ses couplets. Et pourtant, le voilà toujours au top de sa forme. Du freestyle à la scène, Agrad a persévéré avec constance. Formé par Gasy Ploit, le label de Don Smokilla, il n'hésite pas à afficher sa reconnaissance envers celui qui lui a accordé une confiance totale.

Plus qu'une simple structure commerciale, ce label est une véritable école : un cadre qui lui a permis d'aiguiser sa plume et de peaufiner des punchlines toujours plus percutantes. Les images qui défilent dans le clip témoignent d'ailleurs de cette fraternité indéfectible entre les deux hommes.

Vintana fahasivy retrace le parcours d'un poète urbain, moqué par de faux frères, devenu aujourd'hui une référence pour la jeunesse malgache. Malgré les trophées raflés entre 2019 et 2021, l'artiste reste humble. Pour lui, ces distinctions ne sont nullement une fin en soi. Il continue de mettre tout le monde d'accord à travers des productions de qualité, riches en rimes, portées par des mélodies tantôt douces, tantôt sombres.

Il fut un temps où Agrad a essuyé de vives critiques pour avoir figuré parmi les artistes soutenant la campagne du parti orange. En réalité, il ne s'agissait pas d'une prise de position politique, mais bien d'un contrat. Il a simplement mis son talent au service de sa famille, pour subvenir à ses besoins. Après tout, n'a-t-il pas des factures à payer ? Malgré cela, il a été cloué au pilori par de soi-disant puristes. Depuis, l'artiste a choisi de garder son calme, laissant le fleuve couler sous le pont. Il règle ensuite ses comptes dans Zanaka dadanay, avant d'enchaîner avec Rakapital.

En somme, la sortie de Vintana fahasivy prouve qu'Agrad n'a jamais retourné sa veste et demeure fidèle à ses convictions. Il est rappeur et le restera. Même s'il s'ouvre parfois à d'autres sonorités, l'objectif reste le même : élargir son audience sans jamais renier son identité.