Sénégal: Bambey Sérère, un village traditionnel face à l'émergence de la modernité

Bambey — A l'entrée de Bambey Sérère, le va-et-vient des charrettes, motos et camions annonce l'effervescence du marché hebdomadaire qui fait de ce village traditionnel de la commune de Ngogom, l'un des pôles les plus dynamiques du département de Bambey (centre).

Sous des abris de fortune, commerçants et "banabana" marchandent céréales, légumes et produits divers, dans une ambiance typique des grands jours de foire.

Le commerce, l'élevage et l'agriculture rythment le quotidien de ce village traditionnel fondé vers les années 1800, qui s'est imposé au fil des ans comme un centre économique majeur dans cette partie du Baol.

Mais derrière cette vitalité économique, se profilent les défis d'une urbanisation rapide que Bambèye Sérère peine à suivre, en raison de besoins nouveaux en termes d'accès à des services sociaux et infrastructures de base - électricité, eau potable, routes -, sans compter d'autres d'autres préoccupations liées à la sécurité.

"Avant, il y avait plus de terres pour cultiver", glisse un habitant rencontré près du marché, évoquant la pression foncière liée à l'expansion du village.

En saison sèche, plusieurs familles se rabattent sur le maraîchage, quand d'autres misent sur de petits commerces pour joindre les deux bouts.

Le décor aussi change, les cases en paille cédant progressivement la place à des maisons en dur.

Dans plusieurs quartiers, de nouvelles constructions sortent de terre. La plupart des habitants qui s'installent dans les nouveaux quartiers sont des fonctionnaires, surtout des enseignants, explique un résident, soulignant l'attrait croissant du village.

Trouvé assis devant un magasin, dans un grand boubou bleu, le chef de village de Bambey Sérère 2, Cheikh Gning, observe ces mutations avec fierté. "Le village a beaucoup évolué, parfois de manière surprenante. Cela est dû à la mobilisation de ses fils et filles", confie-t-il.

Son enthousiasme laisse toutefois place à des préoccupations concrètes. La première concerne l'électricité. "Le défi majeur, c'est l'extension du réseau électrique dans les douze hameaux de Bambey Sérère 2, sans compter certaines zones de Bambey Sérère 1", dit-il.

L'accès à l'eau potable reste aussi un enjeu pour Bambey Sérère 2 et ses 6.000 habitants, alors que la vague des nouveaux arrivants ne s'arrête pas.

La sécurité est un autre sujet sensible. Selon le chef de village, des vols, notamment de bétail, sont signalés ces derniers temps.

Pour y faire face, il préconise l'éclairage public solaire et plaide pour l'implantation d'une brigade de gendarmerie de proximité.

"Les gens investissent, construisent de belles maisons, développent des projets. Tout cela doit se faire dans un cadre sécurisé", insiste-t-il.

Au chapitre des infrastructures, Cheikh Gning évoque avec insistance le bitumage du tronçon Bambey Sérère-Lambaye, via Ngogom.

Sur cette route latéritique, les véhicules soulèvent de la poussière en saison sèche et peinent à circuler pendant l'hivernage.

"Les routes sont essentielles au développement. Cet axe pourrait désenclaver une bonne partie de l'arrondissement de Lambaye", fait-il valoir.

Entre ambition et contraintes, Bambey Sérère avance, porté par le dynamisme de ses habitants mais suspendu dans le même temps aux réponses que pourront apporter les pouvoirs publics à ses besoins grandissants.