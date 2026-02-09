Madagascar: Ma-Hery Futsal - Un événement universitaire ambitieux à Mahamasina

9 Février 2026
Midi Madagasikara (Antananarivo)
Par Heriniaina Samson

Le gymnase de Mahamasina vibrera au rythme de la première édition du Ma-Hery Futsal, un tournoi interuniversitaire inédit porté par FIEF Mada, du 22 février au 1er mars 2026. Futsal, danse urbaine et concours Miss & Mister : trois disciplines pour mobiliser la jeunesse, promouvoir le fair-play et traquer les « mercenaires » dans les équipes. Inscriptions ouvertes jusqu'au 14 février sous le patronage des ministères de la Jeunesse et de la Culture.

Du 22 février au 1er mars 2026, le gymnase couvert de Mahamasina accueillera la toute première édition du tournoi Ma-Hery Futsal, organisé par FIEF Mada. Cet événement interuniversitaire ambitionne de réunir la jeunesse malgache autour de trois disciplines : le futsal, la danse urbaine et le concours Miss & Mister. Les inscriptions restent ouvertes jusqu'au 14 février 2026 inclus.

Les responsables de FIEF Mada ont tenu à le rappeler lors d'une conférence de presse organisée le samedi précédent : l'objectif est d'offrir une plateforme saine et encadrée aux étudiants, tout en luttant contre certaines dérives observées ces dernières années dans les compétitions universitaires.

L'une des mesures phares concerne le recrutement de joueurs. Les équipes ne pourront aligner que trois joueurs ayant déjà évolué en championnat fédéral Pro League. Parmi eux, deux seulement seront autorisés à entrer sur le terrain en même temps. Toute utilisation de « mercenaires » ou de joueurs extérieurs non affiliés à l'université sera sanctionnée sévèrement. Cette règle vise à préserver l'esprit amateur et à favoriser le développement des talents locaux.

Parallèlement au volet compétitif universitaire, une catégorie « Show pro » sera ouverte aux danseurs non étudiants, offrant ainsi une vitrine supplémentaire pour les artistes de la scène urbaine malgache. L'événement bénéficie du soutien officiel de deux ministères : le ministère de la Jeunesse et des Sports (MJS) ainsi que le ministère de la Culture et de la Communication (MCC). Avec ses trois volets - sportif, artistique et esthétique -, Ma-Hery Futsal espère devenir un rendez-vous annuel incontournable du calendrier étudiant malgache, alliant compétition, spectacle et sensibilisation aux valeurs de fair-play.

