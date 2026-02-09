Ile Maurice: Une adolescente agressée sexuellement à deux reprises par des membres de son entourage

9 Février 2026
L'Express (Port Louis)
Par Julien Magdeleine

Dans la nuit du 8 au 9 février, une adolescente de 14 ans a porté plainte pour deux agressions sexuelles présumées, survenues à quelques semaines d'intervalle et impliquant des membres de son entourage.

Selon une source proche de l'enquête, la première agression se serait produite en décembre dernier à Upper-Vale, au domicile familial. En pleine nuit, alors qu'elle se trouvait aux toilettes, son beau-père l'aurait suivie et lui aurait imposé des attouchements par-dessus ses vêtements. La jeune fille aurait cependant réussi à se dégager avant de quitter la maison.

Ne se sentant plus en sécurité chez elle, l'adolescente aurait alors trouvé refuge chez une amie. Quelques semaines plus tard, alors qu'elle regardait la télévision, le cousin de cette amie, un homme d'une trentaine d'années, l'aurait agressée à son tour. Selon son récit, il lui aurait imposé des attouchements. La mineure aurait crié et tenté de se défendre avant de réussir à se dégager.

Les forces de l'ordre ont ouvert une enquête. Des auditions sont en cours et certains éléments de preuve ont été sécurisés par les enquêteurs. La jeune fille a également exprimé le souhait de subir un examen médical à la suite de la seconde agression présumée.

