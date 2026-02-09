Ile Maurice: Un jeune homme arrêté après avoir mis le feu au domicile familial

Un incendie criminel s'est déclaré dimanche après-midi dans une maison située à Charles Dicken Residence, à Petite-Rivière. Un jeune homme de 20 ans a été arrêté peu après les faits.

Selon les informations, les faits se sont produits vers 13h30. La propriétaire des lieux, une femme de 41 ans, se trouvait à son domicile avec d'autres membres de sa famille lorsque son fils serait arrivé et lui aurait réclamé de l'argent. Face au refus de sa mère, le jeune homme aurait proféré des menaces avant de répandre de l'essence dans le salon et d'y mettre le feu. Les flammes se sont rapidement propagées dans la pièce principale. Alertés par la situation, des voisins sont intervenus pour maîtriser l'incendie avant l'arrivée des pompiers de Coromandel et du personnel du Central Electricity Board (CEB).

Aucun blessé n'a été signalé. Toutefois, plusieurs biens ont été endommagés, notamment une armoire, un matelas, un lit, des vêtements, un téléviseur ainsi qu'un meuble TV. L'étendue des pertes matérielles n'a pas encore été évaluée. Le suspect, âgé de 20 ans et résidant à la même adresse, a été arrêté par la police de Petite-Rivière. Il a ensuite été placé en détention au poste de police de Rose-Hill sur ordre d'un officier supérieur. Une enquête a été ouverte.