Afrique: Vision 2050 - La Banque mondiale en mission stratégique au Sénégal

Une délégation de haut niveau du Groupe de la Banque mondiale séjourne à Dakar du 5 au 13 février 2026 dans le cadre d'une mission de réorientation stratégique visant à aligner ses programmes de financement sur les priorités nationales de développement du Sénégal.

Conduite par Ousmane Diagana, vice-président pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre, la mission s'inscrit dans le renforcement du partenariat entre l'institution de Bretton Woods et les autorités sénégalaises. Il est accompagné d'Ed Mountfield, vice-président et directeur financier de l'Agence multilatérale de garantie des investissements (MIGA). Au centre des échanges figure l'harmonisation du nouveau Cadre de Partenariat Pays (CPF), actuellement en cours de finalisation, avec la Vision 2050, document de référence de la stratégie de développement du Sénégal.

Les discussions porteront également sur l'optimisation du portefeuille des projets en cours et sur les perspectives de mobilisation de financements additionnels. Le temps fort de cette visite sera le lancement officiel du pacte AgriConnect Sénégal, une initiative destinée à transformer les chaînes de valeur agricoles et à promouvoir la création d'emplois décents, notamment au profit des jeunes et des femmes en milieu rural. Selon un communiqué de la Banque mondiale, cette mission permettra d'évaluer les résultats du partenariat avec l'État du Sénégal et d'identifier de nouveaux leviers pour renforcer l'impact des interventions au bénéfice des populations.

La présence conjointe des responsables de la Banque mondiale et de la MIGA traduit la volonté du Groupe de soutenir le Sénégal tant dans le financement du développement que dans la sécurisation des investissements privés.

