La gouvernance et la viabilité financière de l'Association africaine de l'Eau et de l'Assainissement (AAEA) ont dominé les travaux du Comité de Direction (CD) tenu ce samedi à Yaoundé, en prélude au 23e Congrès international et Exposition qui s'ouvre ce lundi 9 février 2026. Cette rencontre stratégique marque un tournant pour l'organisation continentale, dans un contexte de recomposition de ses équilibres institutionnels et financiers.

Placée sous la présidence de M. Blaise Moussa, Président de l'AAEA et Directeur général de CAMWATER, la session a permis de passer en revue la gouvernance de l'association, le rapport financier, les services aux membres, ainsi que la programmation des prochains conseils stratégiques et technologiques.

Le Sénégal était représenté par M. Abdoul Niang, Vice-président de l'AAEA, Président du Comité Sénégal, Président du Sous-comité Éthique, Gouvernance et Ressources humaines et Directeur général de la SONES. Une position institutionnelle clé, qui a permis au Sénégal de jouer un rôle déterminant dans la conduite des réformes et dans la dynamique politique de l'Association.

Abdoul NIANG l'artisan de la candidature du Sénégal

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Selon plusieurs témoignages recueillis à Yaoundé, Abdoul Niang a été l'artisan principal de la candidature victorieuse du Sénégal pour l'accueil du 24e Congrès de l'AAEA en 2028 à Dakar. Il est notamment celui qui a pris l'initiative, dès 2024, de faire annoncer officiellement la candidature du Sénégal, avant d'en assurer la défense stratégique au sein du Comité de Direction et auprès de ses homologues africains.

Sa capacité de négociation a été déterminante pour préserver l'unité du Comité de Direction, notamment dans les discussions sensibles avec l'Afrique du Sud, autre candidate. Un consensus a ainsi pu être trouvé, permettant au Sénégal d'obtenir l'édition 2028, tandis que l'Afrique du Sud accueillera celle de 2030.

Ce leadership discret mais efficace a également permis au Sénégal de retrouver un niveau de respect et d'influence élevé au sein de l'AAEA, après plusieurs années de présence institutionnelle plus effacée.

Au-delà de la bataille diplomatique autour de Dakar 2028, Abdoul Niang s'est imposé comme l'un des principaux promoteurs d'une nouvelle doctrine de gouvernance au sein de l'AAEA. En sa qualité de Président du Sous-comité Éthique, Gouvernance et Ressources humaines, il plaide pour une organisation plus rigoureuse, plus sobre et plus performante.

À Yaoundé, le Comité de Direction a acté la nécessité pour l'AAEA de rompre avec la dépendance excessive aux bailleurs traditionnels, suite notamment au retrait de partenaires majeurs comme l'USAID. La priorité est désormais donnée à la diversification des sources de financement, à la maîtrise des charges et au retour des grandes nations africaines dans le financement et la gouvernance de l'organisation.

Cette orientation stratégique correspond pleinement à la vision défendue par Abdoul Niang : une AAEA plus souveraine, portée par ses membres africains et alignée sur les priorités du continent.

Cette dynamique n'aurait cependant pas été possible sans le soutien politique au plus haut niveau. Très tôt, le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, Dr Cheikh Tidiane Dièye, et à travers lui les plus hautes autorités de l'État, ont apporté leur appui à la candidature de Dakar et à l'engagement du Sénégal au sein de l'AAEA.

Le document de valorisation des atouts du Sénégal, qui a fait la différence face aux autres pays candidats, est le fruit de cette synergie entre leadership technique, stratégie institutionnelle et soutien politique.

La session du Comité de Direction de Yaoundé marque ainsi une étape décisive pour l'avenir de l'AAEA. Avec une gouvernance recentrée, une vision financière renouvelée et le retour de poids lourds africains dans la dynamique collective, l'Association s'engage dans une nouvelle phase de son histoire.

Et dans cette recomposition, le Sénégal, sous l'impulsion d'Abdoul Niang, s'affirme désormais comme l'un des pôles majeurs de la gouvernance africaine de l'eau et de l'assainissement. Dakar 2028 en sera la vitrine continentale.