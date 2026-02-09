Dakar — L'Assemblée nationale a ratifié, lundi, la liste des dix membres de la commission ad hoc devant statuer sur la levée de l'immunité parlementaire du député de l'opposition Mouhamadou Ngom dit Farba Ngom, visé par de nouvelles poursuites judiciaires.

Sont membres de ladite commission, les députés Babacar Varore, Amadou Dia, Fatou Ngom, Mohamed Sélim Ayib Daffé, Marie Angélique Mame Selbé Diouf, Youngar Dione, Alioune Ndao, Ansoumana Sarr (Pastef, majorité), Djimo Souaré (Takku Wallu, opposition) et Moussa Hamady Sarr (non-inscrit).

Après la ratification de la liste, les députés membres de la commission vont se réunir pour la formation de leur bureau.

Les députés vont plancher, lundi prochain, sur le projet de résolution sur la demande de levée de l'immunité parlementaire du député Mouhamadou Ngom.

En détention préventive depuis février 2025 dans une affaire présumée de blanchiment de capitaux, le député Mouhamadou Ngom, plus connu sous le nom de Farba Ngom, est au centre de nouvelles accusations brandies par la ministre de la Justice, Garde des Sceaux, Yassine Fall.

Lors d'un point de presse, le 13 janvier, la garde des Sceaux, ministre de la Justice, Yassine Fall, a annoncé l'ouverture d'une enquête concernant le député Mouhamadou Ngom, dit Farba, pour le délit présumé de "trouble à l'intégrité de la justice et à l'ordre public", à la suite de la découverte de deux téléphones portables dans sa cellule de prison.

Mme Fall a accusé M. Ngom, maire d'une commune située dans la région de Matam (nord), de "diffusion de procès-verbaux confidentiels", "partage de contenus pornographiques" et "échanges relatifs à des manœuvres politiques susceptibles de troubler l'ordre public".

Selon la garde des Sceaux, le député, un proche de l'ex président Macky Sall, a été placé en détention dans une cellule réservée aux prisonniers malades, à Dakar.

Malgré sa situation carcérale, il détenait deux téléphones portables à l'aide desquels il a échangé des centaines d'appels et des messages avec des personnalités politiques, des journalistes et des avocats, dont trois anciens ministres, a déclaré Yassine Fall.

Elle soutient que ces échanges constituent une violation du règlement intérieur des établissements pénitentiaires.

M. Ngom a interagi, à l'aide de téléphones, avec "des personnalités politiques, des avocats et des professionnels des médias", avec également des personnes se trouvant "aux États-Unis, en Autriche, au Maroc, au Mali et au Bangladesh", a affirmé Mme Fall.

Une exploitation des téléphones utilisés par le détenu révèle qu'il était en possession de "documents judiciaires confidentiels, notamment des procès-verbaux, ainsi que des contenus à caractère pornographique", a poursuivi la ministre de la Justice.

Elle a dénoncé des "faits d'une extrême gravité" et "une violation" de la loi relative au règlement intérieur des établissements pénitentiaires.

Blanchiment de capitaux

Yassine Fall a ajouté que la découverte de ces documents et des objets utilisés dans la cellule de prison de Mouhamadou Ngom, "ne corroboreraient pas l'existence d'une pathologie incompatible avec l'incarcération", un argument qu'auraient défendu ses avocats pour obtenir sa libération.

L'enquête annoncée au sujet de M. Ngom vise à situer sa responsabilité, concernant les faits énumérés ci-dessus, a-t-elle précisé.

Mouhamadou Ngom, dont l'immunité parlementaire a été levée par l'Assemblée nationale une première fois le 24 janvier 2025, est accusé de blanchiment de capitaux.

Les faits qu'il est soupçonné d'avoir commis portent sur 125 milliards de francs CFA, selon le Pool judiciaire financier (PJF).

Il a été placé sous mandat de dépôt depuis le 27 février 2025, à la suite d'une deuxième comparution devant le collège des juges d'instruction du PJF.

L'homme d'affaires Tahirou Sarr, sous mandat de dépôt dans la même procédure, a bénéficié de la liberté provisoire, assortie d'un placement sous contrôle judiciaire.