Sénégal: National 1 féminin - GBA et l'ASCVD, toujours invaincus

Dakar — Les équipes féminines de Guédiawaye Basket Academy (GBA) et l'Association sportive de la ville de Dakar (ASCVD) ont conservé leur invincibilité en signant chacune une quatrième victoire consécutive à l'issue de la quatrième journée de championnat National 1 féminin.

Dans la poule A, GBA a dominé (67-54) l'Université Cheikh Anta Diop SC, jeudi, au stadium Marius Ndiaye.

Avec quatre succès en autant de sorties, Guédiawaye Basket Academy pointe en tête du classement avec 8 points (+98).

Grâce à sa victoire (59-39) face à Pikine BC, la Jeanne d'Arc de Dakar pointe à la deuxième place.

Dans la poule B, les championnes en titre, les filles de l'ASCVD, poursuivent leur parcours sans faute.

Elles ont surclassé (67-40) Bopp et occupent le fauteuil de leader avec 8 points (125).

L'équipe de l'ASCVD est suivie par Flying Stars de la Patte d'oie, qui ont battu (64-50) les étudiantes du Dakar Université Club (DUC).

Voici les résultats de la 4e journée de National 1 féminin :

Poule A :

JA-Pikine BC (59-39), UCAD SC-G A (54-67), CEMT-IAM AB (72-67), DBALOC-SL C'EST (49-55)

Poule B

DUC-Flying Stars (50-64), ASCVD-Bopp (67-40), Mbour BC-USEPT (65-68), Jaraaf-ASUC Sport (43-48)