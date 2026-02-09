Sénégal: UGB - Le directeur l'UFR LHS invite à suivre les traces des pionniers

9 Février 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Saint-Louis — Le directeur de l'Unité de formation et de recherches des Lettres et sciences humaines (UFR LHS) de l'Université Gaston Berger(UGB), Pr Djidiack Faye a invité les enseignants et les autres personnels à suivre les traces des pionniers de cette institution pour donner des exemples à la nouvelle génération.

"Pour que les jeunes sachent que les anciens sont les modèles, nous devons suivre leurs pas. Ils nous ont montré le chemin, ils nous ont laissé une institution bien en place", a dit Pr Faye.

"Nous avons le droit de conserver cet héritage, mais surtout de ne pas le laisser là où il est", a-t-il ajouté, en s'exprimant, samedi, devant la presse à l'issue d'une cérémonie d'hommage aux anciens et aux disparus de l'UFR LSH délocalisée au Lycée technique André Peytavin en raison des perturbations à l'UGB.

Ces pionniers ont travaillé "jusqu'à faire de l'institution qu'on m'a confiée aujourd'hui, ce qu'elle est devenue", a dit Pr Faye.

Selon lui, "faire venir ces pionniers, les honorer, c'est une sorte de reconnaissance". "C'est le minimum que l'institution leur doit, mais aussi c'est pour nous permettre, de mettre la relation entre les jeunes et les anciens", a-t-il dit.

"Chaque jour, nous devons penser à nos pionniers pour amener l'institution plus loin, pour que ce soit leur fierté. Nous n'avons pas le droit de laisser l'institution s'écrouler, sinon nous allons faillir à notre mission. On leur doit cela", a-t-il ajouté.

Pr Faye a magnifié l'apport de ces anciens dans la formation de plusieurs générations de hauts fonctionnaires africains et sénégalais notamment, ce qui fait d'eux "des immortels".

Les retraités présents à la cérémonie étaient au nombre de 51 toutes catégories confondues (enseignants, personnels administratifs et technique etc....). Quinze disparus ont été représentés par leurs familles en présence du recteur de l'UGB Pr Magatte Ndiaye.

