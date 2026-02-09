Sénégal: Habib Bèye limogé par le Stade Rennais

9 Février 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — Le technicien sénégalais Habib Bèye a été limogé ce lundi se son poste d'entraîneur du Stade Rennais, un club de Ligue 1 française, a-t-on appris de source médiatique.

"Le Stade Rennais se sépare de son entraîneur Habib Bèye, plombé par un enchaînement de matches très inquiétants et des dissensions internes", rapporte le quotidien régional Français Ouest-France.

Selon cette publication, Sébastien Tambouret, le coach de la réserve de Rennes, va assurer l'intérim à la tête de l'équipe première en attendant la nomination d'un nouvel entraîneur.

Franck Haise, ancien de la maison rouge et noir et ex-coach de Nice, devrait succéder à Habib Bèye, selon les informations de Ouest-France.

Le quotidien régional signale qu'une réunion s'est tenue au club ce lundi 9 février, avec Habib Bèye, pour acter les conditions de son départ, que lui-même (ou ses conseils) avait suggéré après la défaite à Marseille en Coupe de France, mardi 3 février.

