Sénégal: Lutte simple - Serigne Ndiaye 2 signe un retour gagnant

Dakar — Le lutteur de l'écurie Fass, Serigne Ndiaye 2, a remporté "le grand gala" de lutte simple, dimanche soir, à l'Arène nationale, empochant la somme de six millions de Francs CFA.

Surnommé "Coriace", Serigne Ndiaye 2 a ravi la vedette aux 62 lutteurs de la catégorie des poids lourds.

Le pensionnaire de l'écurie Fass a terrassé en finale Georges Poite.

Il empoche ainsi six millions de francs CFA, tandis que son adversaire en finale se retrouve avec quatre millions de francs CFA.

Dans la catégorie des mi-lourds, le lutteur de Bargny (département de Rufisque), Seny Sembène, s'est illustré en décrochant la cagnotte de trois millions CFA. Il a battu en finale El Hadji Diaw.

Dans la catégorie des poids légers, le lutteur Modou Gning est sorti vainqueur de son combat contre Assane Diouf en finale.

Le "grand gala" de lutte simple était doté d'une mise de 20 millions de francs CFA.