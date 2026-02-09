Sénégal: La Linguère va se renforcer avec de nouvelles recrues, selon son coach

Saint-Louis — L'entraîneur de la Linguère de Saint-Louis, Abdoulaye Sy, a annoncé l'arrivée prochaine de nouvelles recrues pour renforcer son équipe qui évolue cette saison en Ligue 1.

"Il y aura du renfort bien sûr. On nous propose des joueurs un peu partout mais on va le faire intelligemment. Voir ce qui nous manque tout le monde le sait. Il nous faut des attaquants sur les côtés, un attaquant de pointe et même un milieu de terrain. On est là-dessus et même en défense centrale", a-t-il déclaré.

Le technicien s'entretenait dimanche avec la presse en marge de la rencontre Linguère contre AJEL Rufisque (2-0), comptant pour la 14e journée de la Ligue 1.

"On est en sous-effectif. On va essayer d'avoir 4 à 5 joueurs de très bons niveaux pour nous booster, a-t-il dit.

Il a signalé qu'il ne s'agit pas de recruter de gauche à droite des joueurs qui ont le même niveau que l'effectif déjà en place.

"Nous allons le faire avec beaucoup de réflexion. Il nous reste beaucoup de temps d'ici le 2 mars, on aura le temps de voir plusieurs joueurs pour renforcer l'équipe", a assuré l'entraîneur de la Linguère.