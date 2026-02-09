Sénégal: Foot féminin - les Aigles de la Médina surclassent JOG et poursuivent leur sans faute

9 Février 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — Les Aigles de la Médina ont conforté leur fauteuil de leader, en surclassant (5-0) leur dauphin Jappo olympique de Guédiawaye (JOG), dimanche, en match comptant pour la huitième journée du championnat féminin, dans la poule A.

Face à son principal adversaire dans cette poule, l'équipe de la Médina a enchaîné un septième succès en autant de sorties.

Avec 21 points au compteur, les championnes en titre, qui comptent un match en moins, devancent JOG de cinq points au classement.

Dans cette poule, les Amazones de Grand-Yoff se sont emparées de la troisième place en battant (3-1) le Casa-Sports.

Dans la poule B, le Lycée Ahmeth Fall de Saint Louis a pris provisoirement le fauteuil de leader, après sa victoire (4-2) devant l'USPA .

Les Saint Louisiennes comptent désormais 16 points, en attendant la sortie de l'AS Bambey, qui doit affronter Tigresse, pendant que Kumare va en découdre avec Dakar Sacré-Coeur (DSC)

Voici les résultats de la 8e journée :

Poule A :

Amazones Grand Yoff-Casa Sports (3-1), Kaolack FC-Etincelles Kédougou (0-1), Aigles de Médina-JOG (5-0)

Poule B :

USPA-Lycée Ahmeth Fall (2-4)

