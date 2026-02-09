Ile Maurice: L'un des parents agresseurs arrêté et traduit en cour

L'affaire qui a choqué l'opinion publique après la diffusion d'une vidéo sur les réseaux sociaux connaît un premier développement judiciaire. L'un des parents impliqués dans l'agression d'un receveur d'autobus de la Corporation nationale de transport (CNT) a été arrêté et est actuellement traduit en cour.

Les faits remontent au mercredi 4 février, à St-Julien-d'Hotman, dans l'Est du pays, après les heures de classe. Un receveur de la CNT, affecté à une ligne assurant le transport de collégiens, a été violemment pris à partie par quatre parents d'élèves, soit deux hommes et deux femmes.

Selon les explications fournies par la victime, l'autobus était déjà en surnombre, avec environ 84 élèves à bord. Dans ces conditions, il lui était impossible d'autoriser d'autres passagers à monter, conformément aux règles de sécurité en vigueur. Mécontents, deux parents seraient alors montés dans l'autobus et s'en seraient pris verbalement puis physiquement au receveur, lui reprochant de ne pas avoir permis à leurs enfants d'embarquer.

La situation a rapidement dégénéré, sous les yeux de plusieurs élèves présents dans le véhicule. Une scène d'agression qui a été filmée par un témoin et dont les images circulent largement sur les réseaux sociaux, provoquant une vive indignation. À la suite d'une plainte déposée et d'une enquête policière, l'un des agresseurs présumés a été interpellé ce matin.