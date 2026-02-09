Togo: Un dîner d'affaires réunira 500 entrepreneurs à Lomé

9 Février 2026
Togonews (Lomé)

Lomé accueillera, le 21 mars prochain à l'Hôtel Sarakawa, la 4e édition du Gala des Entrepreneurs, rapporte le journal Eco & Finances paru lundi.

Selon les organisateurs, près de 500 hommes d'affaires et investisseurs sont attendus à ce dîner de networking dédié au monde entrepreneurial. L'accès à l'événement est payant, avec des tarifs allant de 50 000 à 450 000 FCFA, en fonction des formules proposées.

Ce rendez-vous s'annonce comme un moment privilégié d'échanges et de mise en relation entre acteurs économiques, dans un cadre haut de gamme.

