Ile Maurice: Soupçons de trafic d'influence - Le dossier sera transmis au DPP

L'enquête de la Financial Crimes Commission (FCC) sur les soupçons de trafic d'influence visant l'homme d'affaires malgache Mamy Ravatomanga est arrivée à son terme. Cela concerne la fameuse réunion qui aurait eu lieu le 14 octobre 2025 au domicile de Salim Fakim en prédence de l'ancien commissaire de la FCC, Junaid Fakim ainsi que de Nasser Bheeky et de son frère.

L'annonce a été faite en cette mi-journée par le Chief Investigator Khemraj Jokhoo lors de la comparution de l'intéressé devant la Bail and Remand Court (BRC). Le dossier sera remis au Directeur des poursuites publiques (DPP) d'ici la fin du mois. Mamy Ravatomanga a comparu par visioconférence devant la magistrate Soborun.

En revanche, le volet relatif au blanchiment d'argent demeure en cours d'investigation. Selon la FCC, cette partie du dossier nécessitera au moins trois mois supplémentaires, notamment en raison des démarches entreprises auprès d'institutions financières et d'agences étrangères.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Du côté de la défense, Me Khushal Lobine a indiqué que le panel juridique attend toujours la réception de rapports médicaux émanant de deux cardiologues ainsi que d'un médecin de la santé publique. Par ailleurs, une demande est pendante devant la Cour suprême afin d'autoriser la comparution d'un avocat étranger pour représenter l'homme d'affaires à Maurice. L'affaire sera rappelée devant la BRC le 23 février prochain.