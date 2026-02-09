Ile Maurice: Trois personnes arrêtées pour possession d'armes

9 Février 2026
L'Express (Port Louis)

Une opération policière menée le dimanche 8 février à Baie-du-Tombeau a conduit à l'arrestation de trois personnes après la découverte de plusieurs armes dans leur voiture. Cette intervention s'inscrivait dans le cadre d'une «Special Crackdown Operation» effectuée par la police de Trou-Fanfaron, avec l'appui de l'Emergency Response Unit.

Vers 13 h 10, les policiers ont intercepté une Toyota blanche pour un contrôle. Le comportement suspect des occupants a poussé les autorités à procéder à une fouille du véhicule. Dans le coffre, les policiers ont découvert un cutter ainsi qu'une hache. Un sabre a également été retrouvé dissimulé sous un siège. Lors de la vérification, un poing américain a aussi été saisi dans la sandale d'un passager. Interrogés, les occupants ont déclaré que ces armes étaient destinées à leur sécurité, affirmant : «Pou nou sekirite sa, koltar so».

Les suspects ont été informés de leurs droits puis arrêtés pour port d'armes. Ils sont détenus au poste de police de Vallée-des-Prêtres, tandis qu'une enquête a été ouverte pour faire la lumière sur cette affaire. Le conducteur a également été verbalisé pour ne pas avoir apposé la vignette de licence sur son véhicule.

