Togo: L'ANC en campagne - De financement

9 Février 2026
Togonews (Lomé)

Persuadé que l'alternance politique ne se gagne pas seulement à coups de discours mais aussi à coups de billets, Jean-Pierre Fabre, président de l'Alliance nationale pour le changement (ANC), a lancé lundi un appel à contribution financière à destination des militants, sympathisants et de la diaspora.

Selon le parti, cette quête demeure l'un des piliers de son fonctionnement et de son indépendance politique. Elle permettrait surtout de financer la mobilisation citoyenne pour l'alternance, faire vivre les structures locales et maintenir la machine militante en état de marche. En clair, sans argent, pas de combat.

Pour montrer l'exemple, les responsables de l'ANC annoncent avoir déjà collecté 620 000 Fcfa, présentée comme un premier pas encourageant. Une cagnotte modeste, mais pleine d'espoir, en attendant que les militants et donateurs « mettent la main à la poche » pour renflouer les caisses.

L'exercice n'a rien de nouveau. L'ANC a toujours compté sur les contributions populaires, notamment celles des femmes de marchés et des soutiens de terrain, pour mener ses activités. Une tradition militante bien ancrée... et souvent mise à rude épreuve.

Seulement voilà : ces dernières années, certains choix stratégiques du parti, dont la participation aux dernières élections municipales, ont suscité de vives critiques au sein de sa propre base. Résultat, la ferveur militante s'est émoussée et les mobilisations ont perdu de leur vigueur.

Reste donc à savoir si ce nouvel appel à remplir la caisse trouvera un écho enthousiaste ou s'il viendra simplement confirmer une réalité tenace : même l'alternance politique a un coût, et les donateurs, eux aussi, peuvent se lasser.

