Ile Maurice: Un père et son fils blessés après une altercation avec un voisin

9 Février 2026
L'Express (Port Louis)

Samedi soir à Sodnac, Quatre-Bornes, un homme de 50 ans a été grièvement blessé à la hache lors d'une altercation avec un voisin. Son fils de 22 ans a également été blessé à la main en tentant de protéger son père.

Selon le jeune homme, l'incident s'est produit alors que la famille quittait l'appartement d'une proche. Une planche en bois obstruait le passage, et le père est sorti pour la retirer. C'est à ce moment que le voisin, avec lequel un différend verbal avait eu lieu plus tôt dans la soirée à propos du bruit, a brusquement attaqué. Armé d'une hache, il a asséné plusieurs coups au père, le touchant à l'épaule et à l'abdomen.

Les victimes ont été transportées d'urgence à l'hôpital Dr A.G. Jeetoo. Le père reste sous étroite surveillance médicale, tandis que le fils a pu regagner son domicile après soins. La police a ouvert une enquête pour agression à l'arme blanche et recherche activement l'auteur présumé.

Lire l'article original sur L'Express.

Tagged:
Copyright © 2026 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.