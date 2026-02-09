Ile Maurice: Un père et son fils blessés après une altercation avec un voisin

Samedi soir à Sodnac, Quatre-Bornes, un homme de 50 ans a été grièvement blessé à la hache lors d'une altercation avec un voisin. Son fils de 22 ans a également été blessé à la main en tentant de protéger son père.

Selon le jeune homme, l'incident s'est produit alors que la famille quittait l'appartement d'une proche. Une planche en bois obstruait le passage, et le père est sorti pour la retirer. C'est à ce moment que le voisin, avec lequel un différend verbal avait eu lieu plus tôt dans la soirée à propos du bruit, a brusquement attaqué. Armé d'une hache, il a asséné plusieurs coups au père, le touchant à l'épaule et à l'abdomen.

Les victimes ont été transportées d'urgence à l'hôpital Dr A.G. Jeetoo. Le père reste sous étroite surveillance médicale, tandis que le fils a pu regagner son domicile après soins. La police a ouvert une enquête pour agression à l'arme blanche et recherche activement l'auteur présumé.