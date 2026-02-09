Ile Maurice: Quatrième place encourageante pour Kimberley Le Court-Pienaar

Quatrième de la dernière étape à 57 secondes et quatrième du classement général final à une minute et 7 secondes, Kimberley Le Court-Pienaar quitte l'UAE Tour Women 2026 avec des certitudes encourageantes.

Si l'Italienne Elisa Longo Borghini a scellé une troisième victoire finale au sommet du Jebel Hafeet, la performance de la Mauricienne constitue elle aussi un enseignement majeur de cette édition, dans la continuité de l'approche mesurée qu'elle avait annoncée avant le départ.

Le Court-Pienaar avait, en effet, confié que cette course représentait avant tout un point de repère en début de saison, privilégiant une construction progressive plutôt qu'un objectif de résultat immédiat.« L'UAE Tour Women est un très bon point de repère en début de saison... La priorité reste la construction en vue des objectifs plus importants plus tard dans la saison », nous expliquait t-elle alors.

Sur la montée finale du Jebel Hafeet, la coureuse d'AG Insurance-Soudal s'est pourtant retrouvée au cœur du groupe des favorites, aux côtés notamment de Kasia Niewiadoma-Phinney, Monica Trinca Colonel, Femke de Vries ou encore Niamh Fisher-Black, preuve d'un niveau déjà très compétitif en ce début d'année.

Décrochée à cinq kilomètres du sommet après les accélérations successives dans le groupe de tête, elle n'a toutefois jamais cédé. La Mauricienne a su gérer son effort et limiter l'écart, avant de revenir dépasser Niewiadoma-Phinney dans les derniers hectomètres pour sécuriser une solide quatrième place, aussi bien sur l'étape que dans la hiérarchie finale.

Ce résultat s'inscrit pleinement dans la logique annoncée en amont, c'est-à-dire pas un pic de forme précoce, mais des fondations solides, validées par une présence parmi les meilleures coureuses du plateau dès sa première sortie de la saison. Dans une course finalement dominée par l'attaque décisive d'Elisa Longo Borghini à 2,7 km du sommet, la prestation de Le Court-Pienaar demeure un signal très positif pour la suite de l'année. Sans brûler les étapes, la Mauricienne démontre déjà qu'elle possède les ressources pour rivaliser. C'est exactement le type d'indicateur recherché en cette entame de saison.