Afrique: Le Premier ministre Abiy appelle les éthiopiens à accueillir chaleureusement les délégués de l'Union africaine.

À l'approche de la 39e session ordinaire du sommet de l'UA, le Premier ministre Abiy Ahmed a exhorté la population éthiopienne à offrir un accueil chaleureux aux dirigeants et délégués africains attendus à Addis-Abeba.

Dans un message diffusé sur ses plateformes numériques, le Premier ministre Abiy Ahmed a affirmé que l'Éthiopie accueillait ses frères et soeurs africains dans un esprit profondément enraciné dans son histoire, sa dignité et sa solidarité.

Il a souligné qu'au cours de la semaine, le pays ouvrait grand ses portes aux participants africains aux réunions de l'Union africaine, les décrivant comme des partenaires partageant les idéaux symbolisés par le drapeau éthiopien et reconnaissant l'Éthiopie comme un symbole de liberté et un pilier central de la vision politique du continent.

Le Premier ministre a indiqué que ce sommet constituait une occasion privilégiée pour les Éthiopiens de mettre en avant les valeurs de bienveillance et d'hospitalité qui définissent la nation, les appelant à faire en sorte que chaque invité se sente accueilli avec respect et considération.

Il a exhorté les citoyens à illustrer la réputation séculaire de l'Éthiopie en matière d'hospitalité, invitant chacun à accueillir les visiteurs avec chaleur, respect et fraternité, dans un esprit d'unité africaine et de destin commun.

La 39e session ordinaire de la Conférence de l'Union africaine se tiendra à Addis-Abeba les 14 et 15 février 2026, précédée par la 48e session ordinaire du Conseil exécutif de l'UA prévue les 11 et 12 février.

Placée sous le thème « Assurer la disponibilité durable de l'eau et des systèmes d'assainissement sûrs pour atteindre les objectifs de l'Agenda 2063 », la rencontre réunira les dirigeants africains autour des grandes priorités du continent, notamment la résilience climatique, la paix et la sécurité, ainsi que l'accélération de l'intégration économique à travers la Zone de libre-échange continentale africaine.

