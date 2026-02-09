Tunisie: Nabeul-Dar Chaâbane El Fehri - Lancement d'un projet pilote visant à réduire les risques climatiques

Tunis — Un projet pilote communal baptisé "Ville Éponge- Aménagement vert pour la prévention des inondations" a été lancé, début février 2026, dans la commune de Dar Chaâbane El Fehri relevant du gouveronorat de Nabeul, par le Centre International de Développement Pour La Gouvernance Local Innovante (CILG).

D'après le centre, ce projet visant à réduire les risques climatiques tout en améliorant le cadre de vie des citoyennes et citoyens grâce à des solutions basées sur la nature, s'inscrit dans le cadre du projet Action Climatique Inclusive dans les Communes Tunisiennes (ACICT).

Le concept de ville éponge est une approche d'aménagement urbain durable visant à gérer les eaux pluviales à la source en remplaçant les surfaces imperméables (béton, asphalte) par des infrastructures naturelles et perméables. Ce concept s'est développé ces dernières années pour répondre aux enjeux du changement climatique. Il a pour objectif de mieux gérer les eaux pluviales en milieu urbain pour limiter les risques d'inondations.

Ce projet a été lancé à l'occasion d'une visite d'une délégation de représentants de municipalités canadiennes à la commune de Dar Chaâbane El Fehri, dans le cadre d'une initiative visant le renforcement de la résilience climatique locale. Le gouvernorat de Nabeul étant parmi les régions tunisiennes les plus touchées par les changements climatiques et les inondations qui ont eu lieu ces dernières années.

La visite a été animée par un atelier participatif de co-construction de mécanisme de participation des femmes, des jeunes et des groupes vulnérables à l'action climatique locale, ainsi que par des échanges d'expériences entre experts et techniciens tunisiens et canadiens. Une concertation élargie avec les acteurs locaux et la société civile a permis de placer l'équité et la participation citoyenne au coeur de l'action climatique et de renforcer l'intégration des bonnes pratiques exposées dans la gouvernance climatique locale.

Le projet "Action Climatique Inclusive dans les Communes Tunisiennes (ACICT)", mis en oeuvre en Tunisie par CILG en partenariat avec la Fédération canadienne des municipalités (FCM), est réalisé en collaboration avec le ministère de l'Intérieur et le ministère de l'Environnement, avec le soutien financier d'Affaires mondiales Canada.

Le Centre International de Développement pour la Gouvernance locale innovante (CILG) est une entité juridique autonome de droit tunisien et agit en tant que centre de ressources et d'expertise qui met en oeuvre des programmes et projets de conseil, d'appui et de renforcement de capacités dans les domaines des stratégies et politiques publiques, la gouvernance inclusive et le développement régional et local. CILG a été créé à l'aube du printemps arabe par l'agence de coopération internationale de l'association des communes néerlandaises (VNG International) et a évolué en tant que structure à part entière en tant que partenaire de mise en oeuvre de plusieurs programmes de coopération internationale pour le développement dans la région.