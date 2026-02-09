Ile Maurice: Vols vers et depuis Rodrigues perturbés - Les passagers frustrés

Les opérations à destination et en provenance de Rodrigues connaissent actuellement des perturbations en raison de contraintes liées à la disponibilité de la flotte. C'est ce qu'indique un communiqué d'Air Mauritius émis le 8 février. «Sur les quatre appareils ATR 72 opérant au sein du réseau, un seul est actuellement disponible pour assurer les vols à destination et en provenance de Rodrigues. Un appareil subit actuellement la maintenance obligatoire C-Check, un autre fait l'objet d'une maintenance régulière, tandis qu'un troisième est cloué au sol à Rodrigues depuis hier (dimanche) en raison d'un problème technique.»

La compagnie aérienne nationale précise que ses équipes suivent la situation de près et mettent tout en œuvre pour rétablir le fonctionnement normal des vols dans les meilleurs délais, tout en tenant régulièrement informés les passagers via le centre d'appel. Présentant ses excuses pour les désagréments occasionnés, elle souligne que la sécurité de ses passagers et de ses équipes demeure une priorité.

Cette situation a toutefois provoqué des frustrations parmi les passagers. Jimmy Loganaden, habitant de Castel et employé dans les services essentiels, revient sur sa mésaventure lors d'un vol retardé. «Ce qui m'a le plus embêté, c'est qu'on ne savait jamais exactement quand l'avion allait décoller. Chaque annonce était différente : 19 h 25, 22 h 50, 00 h 01 et finalement, nous avons décollé à 00 h 25. Les gens étaient agacés, y compris moi, car il n'y avait aucune communication claire», raconte-t-il.

Ce retard a entraîné une cascade de problèmes logistiques. «J'avais réservé un taxi pour me récupérer vers 21 heures. J'ai dû l'appeler pour qu'il vienne plus tard, mais il n'était pas disponible et avait d'autres courses. J'ai dû contacter un autre taxi, puis l'annuler à nouveau. Finalement, j'ai dû appeler un ami pour venir me chercher à l'aéroport à 2 heures du matin, alors que je devais reprendre le travail à 6 heures», explique-t-il.

Même son de cloche pour Nyallee, employée dans une agence de communication, qui devait rejoindre sa famille pour l'anniversaire de sa soeur. «J'étais tellement excitée à l'idée de célébrer ce moment en famille. Chaque annonce indiquait un horaire différent et je ne savais plus quoi espérer. Quand nous avons enfin décollé, il était trop tard : la fête était terminée. C'était décevant et triste, et je me suis sentie complètement impuissante face à la situation.»