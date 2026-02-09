Ile Maurice: Plus de deux décennies dans l'histoire et le patrimoine

Il y a 20 ans, le 27 janvier 2006, le Conseil des ministres avait pris note de la nomination de Diana Bablee comme présidente du National Heritage Trust Fund. C'est donc un retour aux affaires pour celle qui vient d'être nommée au LMHTF.

Diana Bablee débute comme E=Reasearch Assistant en histoire au Mahatma Gandhi Institute, puis à l'Aapravasi Ghat Trust Fund. Elle a contribué à l'étude archéologique du site de l'Aapravasi Ghat, qui a servi à la reconnaissance mondiale du site. Elle a fait partie des équipes ayant travaillé sur le dossier de demande d'inscription de l'Aapravasi Ghat et du Paysage culturel du Morne sur la liste du patrimoine mondial.

Diana Bablee a eu un passage au Centre Nelson Mandela pour la culture africaine, où elle a travaillé sur la mise en place de la base de données pour les recherches généalogiques. Une slave database construite à partir de divers recensements de la population au 19e siècle. «J'ai aussi travaillé sur l'inventaire des sites liés à l'esclavage, ainsi que sur le Maroon slave archaelogical project», rappelle Diana Bablee.

En 2009, elle quitte le National Heritage Fund et reprend ses fonctions d'archiviste à plein temps aux Archives nationales. Elle a gravi les échelons jusqu'au poste d'Acting Director aux Archives nationales. Le 11 avril 2014, le Conseil des ministres avait pris note de sa nomination à la présidence du Committee of Management du National Archives Research and Publication Fund.

En 2015, Diana Bablee va s'établir en Australie où elle se marie. Elle y suit aussi une formation en horticulture. «Quand on travaillait sur le dossier d'inscription du Morne, nous avions une connaissance du patrimoine bâti. Pour ce qui est des plantes, cela nous était inconnu. Quelqu'un qui comprend le patrimoine doit aussi avoir des connaissances en matière de flore.»

Elle revient à Maurice en 2019, pour des raisons familiales. Elle collabore à la restauration de l'ex-hôpital militaire, l'édifice historique qui abrite le Musée de l'esclavage intercontinental. Diana Bablee siège également comme Board Director, au conseil d'administration du Musée de l'esclavage intercontinental. Elle est à son compte comme heritage preservationist, spécialiste dans la préservation des archives, des sites.