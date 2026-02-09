Ile Maurice: Femina Adventure, un projet capable de s'installer durablement à Maurice

« Prête à écrire ta légende ? À toi de jouer... Tu es ta seule limite.» C'est en ces termes challengeant, dignes d'un jeu vidéo, que se terminait le teaser du Femina Adventure Mauritius sur Instagram. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que l'édition inaugurale 2026 a tenu toutes ses promesses, procurant émotions et sensations fortes aux 25 équipes participantes.

«Du 26 au 31 janvier, l'île Maurice a accueilli la toute première édition de la Femina Adventure, un raid sportif et solidaire 100 % féminin. Une grande première, pensée comme une aventure fondatrice, avec une ambition claire : poser les bases d'un événement durable, inscrit dans le temps et dans le territoire mauricien», résume Vanessa Keller, organisatrice du Femina Adventure.

Il faut savoir que la Femina Adventure est une organisation soudée et professionnelle, organisant depuis une trentaine d'années des aventures à travers le monde, ayant démarré en Corse, bifurqué par la Guadeloupe pour s'étendre aujourd'hui à notre île.

6 millions de vues cumulées sur Instagram

Forts de leur expertise, les organisateurs savaient ce qu'ils voulaient et où ils voulaient aller, avec la volonté d'impliquer des partenaires locaux, parmi lesquels : Yanature, Adventurous Spirit, Sport Timing, Wild X-Plorers et de nombreux bénévoles mauriciens... déjà impatients de participer à la prochaine édition !

Une collaboration précieuse, qui ancre la Femina Adventure dans le tissu local et renforce son authenticité, puisque le but des organisateurs est de «construire ensemble». Voilà une formidable perche tendue au ministère du Tourisme en vue de la prochaine édition, dont les dates sont d'ailleurs déjà connues (du 15 au 20 février 2027, pendant les vacances scolaires).

Mais vous vous demandez sans doute à quelle sauce ont été mangées les participantes de cette édition 2026 ? «La Femina Adventure, ce sont six jours d'immersion totale, où le sport devient un formidable révélateur. Jour après jour, les participantes enchaînent des épreuves variées -- kayak, trail, VTT, canyoning, orientation, nage en mer -- et découvrent l'île Maurice autrement : de la mer à la montagne, des rivières aux sentiers escarpés, au cœur de paysages spectaculaires», détaille Vanessa Keller.

Des pertes de Rs 4 350 000 pour cette édition

Très heureuse du succès de ce nouveau pari international, préparé minutieusement, elle en oublie presque le stress lié aux préparatifs. «Pour cette édition inaugurale, nous avons fait le choix de la mesure et de la qualité en limitant volontairement les inscriptions à 25 équipes, soit 50 femmes venues vivre une expérience hors du commun. L'objectif n'était pas de voir grand dès la première année, mais de construire solidement, tester les parcours, affiner l'organisation et créer une aventure capable de s'installer durablement à Maurice», réagit celle dont l'équipe a dû faire plusieurs voyages France-Maurice en amont, pour les repérages d'usage.

Pour quel résultat ? Près de 6 millions de vues cumulées sur Instagram ! Offrant une visibilité exceptionnelle à la Femina Adventure et, à travers elle, à l'île Maurice, à ses paysages et à ses valeurs de nature, de dépassement de soi et de solidarité. Coup d'essai, coup de maître donc.

De quoi conforter Vanessa Keller dans l'idée que le projet est viable chez nous aussi. «Le bilan sportif, humain et médiatique de cette première édition est très positif. Fortes de cet engouement, nous avons déjà ouvert les inscriptions pour la deuxième édition, et les premières équipes sont d'ores et déjà inscrites, preuve de l'attrait immédiat du concept.»

Pérenniser l'événement avec des Mauriciens

Il n'empêche qu'une organisation de cette ampleur demande beaucoup d'investissement, en temps comme en argent. Au début du projet, un accord avait été trouvé avec la Mauritius Tourism Promotion Authority (MTPA), via sa présidente Claire Le Lay, pour obtenir un important soutien. Hélas, en cours de route, cette dernière a dû quitter ses fonctions à la suite de remous internes. La MTPA abandonne alors un navire déjà lancé toutes voiles dehors, ce qui a occasionné des pertes de Rs 4 350 000 (80 000 euros) pour la société organisatrice, qui a dû tenir ses engagements vis-à-vis de ses partenaires.

On remettra le couvert en 2027 pour l'édition 2, avec l'espoir d'un meilleur engagement des autorités mauriciennes, qui ont forcément tout à y gagner. «Aujourd'hui, l'enjeu est clair : transformer l'essai», lance Vanessa Keller. «Nous comptons sur l'élan de cette première édition pour mobiliser les institutions, les acteurs locaux et les futurs sponsors, afin de pérenniser l'événement et de lui permettre de grandir dans des conditions solides et durables. Ceci dit, notre agence ne pourra pas assumer plusieurs éditions avec cette perte, donc on compte sur vous !»

Car, en effet, soutenir la Femina Adventure, «c'est soutenir un projet qui valorise le sport féminin, l'engagement, la transmission, l'écoresponsabilité et l'image d'une île Maurice dynamique, inspirante et tournée vers l'avenir. La première pierre est posée. L'aventure Femina à l'île Maurice ne fait que commencer». À voir les sourires et la joie des participantes, avides de ce genre d'activités à Maurice, l'événement semble déjà né sous une bonne étoile.

Questions à...Vanessa Keller (organisatrice) : «Les femmes sont capables de tout»

L'île Maurice vient d'accueillir la toute première édition de la Femina Adventure, un raid sportif et solidaire 100 % féminin. Un cadre idyllique pour affirmer le girl power et vivre une aventure humaine et sportive hors du commun.

Vanessa Keller, comment s'est passée cette première à Maurice ?

Super bien ! On est très contentes et les équipes aussi. Les mois précédents avaient été très tendus. On n'était pas très sereines, il y avait tellement de choses à gérer... Mais le bilan est très positif. Ça fait quand même 30 ans qu'on fait ça. (rires) On a aussi réussi à faire entrer beaucoup de Mauriciens dans le projet, ce qui était le but. On aimerait que l'événement s'établisse chez vous et qu'il y ait beaucoup de Mauriciens impliqués.

Après avoir organisé des raids en Corse et en Guadeloupe, pourquoi avoir choisi Maurice et pas une autre île, comme La Réunion par exemple ?

On connaissait un petit peu le pays, en tant que touristes. Je retrouve beaucoup de merveilles naturelles ici, même si ça manque un peu de conservation quand même, ce qui est dommage. Mais on pourrait aider aussi de ce côté-là, à notre niveau.

Par exemple, en Guadeloupe, on organise des campagnes de nettoyage et ça aide le pays. On pourrait penser à des choses comme ça aussi chez vous. Nous sommes Corses, on est très insulaires, on a aussi cette sensibilité-là. On a aussi choisi Maurice parce que ça correspondait bien au côté multiactivité de notre événement, ce qui a permis aux filles de passer de la rivière à la plage, en passant par du kayak ou du trekking. On a aussi des plans B : lorsque la météo n'est pas bonne, par exemple, on peut changer d'activité.

Envisagez-vous un partenariat renforcé avec la Mauritius Tourism Promotion Authority (MTPA) à l'avenir ?

Lancer la Femina Adventure à l'île Maurice a été long, complexe et exigeant, entraînant une perte de Rs 4 350 000 (80 000 euros) pour la société organisatrice. Un investissement assumé, porté par la conviction que Maurice a toute sa place sur la scène des grandes aventures sportives féminines internationales. On espère plusieurs partenaires pour l'année prochaine, que ce soit des autorités ou du secteur privé. Ceci dit, après cette première édition très réussie, on a tellement de demandes de participation d'équipes qu'on a déjà ouvert les inscriptions pour l'année prochaine.

À travers Femina Adventure, vous êtes aussi une ambassadrice du sport féminin dans le monde. Êtes-vous satisfaite de l'évolution du sport chez les femmes ?

C'est très positif. Mais au-delà du défi sportif, la Femina Adventure porte un message fort : les femmes sont capables de tout. Capables de se dépasser, de sortir de leur zone de confort, de se soutenir et d'aller au bout ensemble. Beaucoup repartent transformées, avec une confiance renforcée et une certitude nouvelle : leurs limites sont souvent bien plus loin qu'elles ne l'imaginaient. Toutes s'inscrivent sans savoir ce qui les attend. On garde toujours les parcours secrets jusqu'au dernier moment. Si elles savaient, beaucoup ne voudraient pas tenter. Là, quand elles ont fini, elles se disent : «Ouais, je suis forte !»

À Maurice, il y a beaucoup de maladies favorisées par un manque d'activité physique. Que diriez-vous aux Mauriciennes pour les encourager à faire plus de sport ?

Je leur dirais de s'inscrire dès maintenant à la prochaine édition de Femina Adventure, du 15 au 20 février 2027. Dans cette aventure, il y a beaucoup d'émotions, justement parce qu'elles s'inscrivent longtemps avant et vont ensuite s'entraîner pour y participer. Dans notre quotidien, beaucoup de femmes n'ont pas le temps de faire du sport, mais se disent qu'un jour elles feront le Femina à Maurice en février 2027 ou en Guadeloupe en novembre prochain. Et c'est l'effet boule de neige derrière.

Les inscriptions pour la 2e édition 2027 déjà ouvertes !

Le Femina Adventure à Maurice en a mis plein les yeux à tout le monde. C'est donc officiel : les inscriptions pour la 2e édition en 2027 sont déjà ouvertes. Les dates : du 15 au 20 février 2027, pendant les vacances scolaires. Les places sont limitées, les premières inscrites seront donc les premières servies…

Quelles sont les activités sportives prévues pour les femmes de Maurice et d'ailleurs (qui doivent avoir au minimum 18 ans pour participer) ? Voici celles qui étaient au programme du Femina Adventure Mauritius 2026, du 26 au 31 janvier dernier : bike & run, paddle, parcours de cordes, nage en mer, épreuve de nuit, canyoning, swim & run, coasteering, parcours d'orientation, itinéraire aventure, trail et kayak.