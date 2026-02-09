Sénégal: Exportations d'hydrocarbures - Rythme soutenu en janvier

9 Février 2026
Sud Quotidien (Dakar)
Par JP Malou

Les projets Sangomar et Grand Tortue Ahmeyim (GTA) ont enregistré une activité soutenue au cours du mois de janvier 2026, avec sept cargaisons d'hydrocarbures expédiées vers les marchés internationaux, confirmant la stabilité du plateau de production des deux sites.

Le secteur sénégalais des hydrocarbures a maintenu un rythme d'exportation soutenu en janvier 2026. Au total, sept cargaisons ont été expédiées à partir des projets pétroliers de Sangomar et gazier de Grand Tortue Ahmeyim (GTA). Premier site de production pétrolière offshore du pays, le champ de Sangomar a exporté quatre cargaisons de pétrole brut au cours du mois, pour un volume cumulé de 3,8 millions de barils. Ces performances confirment la stabilité du plateau de production atteint par ce champ exploité au large des côtes sénégalaises.

Du côté du projet GTA, développé conjointement par le Sénégal et la Mauritanie, l'activité est restée soutenue. Trois cargaisons de gaz naturel liquéfié (GNL) ont été exportées en janvier, représentant un volume total de 0,5 million de mètres cubes.

Cette dynamique d'exportation illustre la montée en puissance progressive du secteur gazier sénégalais, le projet GTA constituant le premier développement de production de GNL du pays. Véritables piliers de la stratégie énergétique nationale, les projets Sangomar et GTA affichent ainsi une activité stable, appelée à contribuer de manière significative aux recettes de l'État et à la diversification de l'économie sénégalaise. Les exportations d'hydrocarbures devraient jouer un rôle croissant dans le financement des programmes de développement inscrits dans la Vision 2050.

