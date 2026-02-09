Cote d'Ivoire: Transvasement illicite du gaz - Aboisso et Samo concernés par une vaste opération de sécurisation

La protection des populations face aux pratiques dangereuses liées au gaz butane demeure une priorité pour les autorités ivoiriennes. C'est dans cette optique qu'une opération de sécurisation et de lutte contre le transvasement illicite du gaz a été menée dans la nuit du jeudi 6 au vendredi 7 février 2026, à Aboisso et à Samo, dans la région du Sud-Comoé.

Cette action, conduite par la Direction générale des hydrocarbures (Dgh) avec l'appui de l'Unité de lutte contre la criminalité transnationale organisée (Uct), visait à endiguer une activité exercée en dehors de tout cadre réglementaire et présentant de graves risques pour la sécurité des personnes et des biens.

À Aboisso, les équipes déployées ont procédé à la saisie de 2 347 bouteilles de gaz butane destinées à des circuits non autorisés. Plusieurs personnes impliquées dans cette activité ont été interpellées afin d'être entendues par les services compétents.

À Samo, l'opération a permis le retrait de 698 bouteilles supplémentaires, portant à 3 045 le nombre total de bouteilles saisies au cours de cette intervention simultanée. Les agents ont également découvert et neutralisé plus d'une dizaine de machines artisanales utilisées pour le transvasement illicite. L'utilisation de ces équipements, souvent installés sans aucune mesure de sécurité, expose les populations riveraines à des risques majeurs d'incendie et d'explosion.

Cette opération dans le Sud-Comoé s'inscrit dans une stratégie nationale engagée depuis plusieurs années et renforcée en ce début d'année 2026. Après Yamoussoukro et Daloa, les autorités poursuivent leurs actions sur l'ensemble du territoire afin de réduire durablement les dangers liés à l'usage frauduleux du gaz butane.

Les précédentes interventions avaient notamment mis en évidence l'utilisation du gaz butane comme carburant par certains conducteurs de taxis communaux, une pratique strictement interdite par la réglementation. À cet effet, les autorités rappellent que le gaz butane est exclusivement destiné à un usage domestique et ne saurait être détourné de sa vocation sans conséquences. Selon les services techniques, le transvasement illicite du gaz butane, exercé sans respect des normes de sécurité, constitue une menace sérieuse pour la sécurité collective.

C'est pourquoi le ministère des Mines, du Pétrole et de l'Énergie, sous l'autorité du ministre Mamadou Sangafowa-Coulibaly, a instruit un renforcement des actions de contrôle, de sensibilisation et de répression.

Placées sous la supervision de N'Zué Kouakou Médard, directeur du Suivi et de la réglementation des hydrocarbures, et menées en collaboration avec l'Uct dirigée par le colonel Togon, ces opérations traduisent la volonté des autorités d'allier fermeté et prévention.

À Aboisso comme à Samo, le message est avant tout un appel à la responsabilité collective : la sécurité des populations prime sur toute activité exercée en marge de la loi, et les contrôles se poursuivront afin de préserver les vies humaines et les biens.