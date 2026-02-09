Cote d'Ivoire: JIVCA 2026 - Le volontariat canadien au coeur de la coopération pour le développement durable

La 3e édition de la Journée ivoirienne du volontariat canadien (Jivca) s'est tenue le jeudi 5 février 2026, à la Villa Alfira, dans le cadre de la Semaine du développement international (Sdi).

Organisée par les organisations canadiennes du Programme de coopération volontaire (Pcv), en collaboration avec l'ambassade du Canada en Côte d'Ivoire, cette rencontre de portée nationale et internationale a réuni des décideurs publics, des partenaires techniques, des volontaires, des acteurs du secteur privé et des bénéficiaires autour du thème : « Commerce, autonomisation et durabilité : le rôle stratégique du volontariat d'expertise ».

Présente à cette cérémonie, l'ambassadeur du Canada en Côte d'Ivoire, S.E Mme Sandra Choufani, a rappelé que le volontariat d'expertise incarne des valeurs fondamentales du Canada, notamment le partage des connaissances, la solidarité et l'appui aux communautés.

Elle a souligné que l'envoi de volontaires canadiens en Côte d'Ivoire répond avant tout à des demandes exprimées par des institutions ivoiriennes, dans des secteurs clés tels que l'économie, la santé, l'éducation, l'énergie ou encore la technologie. Selon elle, ces échanges profitent aussi bien aux communautés locales qu'au renforcement du partenariat bilatéral entre deux pays liés depuis plusieurs décennies.

Pour sa part, Philippe Lasmel, directeur général de la Coopération au développement au ministère du Plan et du Développement, a mis en exergue le rôle de l'État ivoirien dans la création d'un cadre favorable au déploiement des volontaires canadiens. Il a salué un programme fondé sur le don de temps et de savoir-faire, permettant de renforcer les capacités des cadres ivoiriens à moindre coût, tout en consolidant durablement les relations ivoiro-canadiennes vieilles de plus de soixante ans.

Intervenant au nom des organisations canadiennes, Evelyne Adom, représentante pays de Suco et de la plateforme des organismes canadiens, a insisté sur l'impact concret du volontariat dans la structuration des activités économiques locales, notamment féminines.

Elle a cité des initiatives telles que le maraîchage hors sol, l'agriculture intégrée ou la pisciculture innovante, favorisant l'accès aux chaînes de valeur mondiales, en particulier dans le secteur du bio. Elle a également réaffirmé la volonté de la coopération canadienne de s'inscrire pleinement dans le Plan national de développement (Pnd) de la Côte d'Ivoire.

Dans le secteur minier, Dr Ouattara Bakary, directeur de la Réglementation et de l'Environnement minier au ministère des Mines, a salué une initiative opportune. Il a estimé que l'expertise volontaire peut contribuer à une meilleure gestion des relations, souvent complexes, avec les communautés locales, en apportant des solutions adaptées aux enjeux sociaux liés aux activités minières.

À travers des panels, des témoignages et des échanges, la Jivca s'affirme ainsi comme un espace stratégique de dialogue et de valorisation du volontariat international, au service d'un développement inclusif et durable en Côte d'Ivoire.