Cote d'Ivoire: Marcory/Législatives - Laurent Tchagba passe le relais à son suppléant, Cissé Tiémoko

Le ministre-conseiller à la Présidence de la République, Laurent Tchagba, également coordinateur principal du Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (Rhdp) à Marcory, a officiellement remis ses attributs de député à son suppléant, Cissé Tiémoko. La cérémonie s'est tenue le dimanche 8 février 2026, à l'Institut national de la jeunesse et des sports (Injs) de Marcory, à l'occasion d'un déjeuner de remerciement offert aux populations de la circonscription.

Dans son adresse, Laurent Tchagba a délivré un message d'encouragement et de responsabilité à son successeur. Il l'a exhorté à travailler en étroite collaboration avec l'autre député de Marcory, Yves Monnet Georges, afin d'honorer la vision du Président de la République, Alassane Ouattara. Le ministre-conseiller a, par ailleurs, assuré qu'il resterait disponible pour lui apporter son soutien et ses conseils, en sa qualité de doyen politique.

Prenant la parole, Cissé Tiémoko s'est dit fier de la confiance placée en lui. Il a promis de poursuivre, à l'Assemblée nationale, la mise en oeuvre de la vision du Chef de l'État et de soutenir les actions en faveur du développement et du bien-être des populations, conformément aux orientations reçues.

Présente à cette rencontre, la présidente du Sénat, Kandia Camara, a félicité Laurent Tchagba pour le travail accompli lors du scrutin. Elle a également salué les populations de Marcory pour avoir accordé leur confiance au Rhdp.

Il convient de souligner que la liste du Rhdp a remporté les élections législatives dans la circonscription avec 54,99 % des suffrages exprimés. Désormais, Cissé Tiémoko et Yves Monnet Georges représentent la commune de Marcory à l'Assemblée nationale.