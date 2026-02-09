Cote d'Ivoire: Pdci-Rda - Valérie Yapo appelle au sursaut

À deux mois du 80e anniversaire du Pdci-Rda, Valérie Yapo demande une pause stratégique au sommet du parti.

« J'ai décidé de ne pas assister à la messe de requiem du Pdci-Rda », a déclaré Valérie Yapo lors d'une conférence de presse animée ce lundi 9 février 2026, à Abidjan.

Face aux journalistes, la membre du Bureau politique du Pdci-Rda a tiré la sonnette d'alarme et exigé un audit de la direction du parti. Dans une déclaration sans détour sur la situation interne du plus vieux parti politique, Valérie Yapo, sur un ton grave mais assumé, a appelé à un sursaut collectif. Elle estime que « le silence serait une complicité » face à ce qu'elle qualifie de crise profonde, structurelle et politique que traverse le Pdci-Rda.

Revenant sur la période ouverte après le décès du Président Henri Konan Bédié et l'accession de Tidjane Thiam à la tête du parti en décembre 2023, elle dresse un constat sévère. Selon elle, jamais le Pdci-Rda n'a été aussi divisé, aussi mal structuré et aussi éloigné de ses pratiques démocratiques traditionnelles. « Au lieu de rassembler, la direction actuelle fracture. Au lieu de consulter, elle impose », a-t-elle dénoncé, pointant l'absence récurrente de Bureau politique statutaire, le non-respect des textes et la prise de décisions majeures en dehors des cadres formels du parti.

Pour étayer son propos, Valérie Yapo a évoqué les résultats électoraux récents, qualifiés de « signal d'alarme ». L'absence du parti à l'élection présidentielle du 25 octobre dernier, pour la troisième fois consécutive, puis les résultats jugés catastrophiques aux législatives du 27 décembre 2025, auraient, selon elle, révélé une rupture profonde entre la direction et la base militante. De près d'une centaine de députés il y a deux législatures, le Pdci-Rda ne compte plus aujourd'hui qu'une trentaine d'élus à l'Assemblée nationale.

Une chute qui traduit, selon Valérie Yapo, une perte d'ancrage territorial et une désorganisation avancée des structures traditionnelles du parti, y compris dans ses bastions historiques. Face à ce diagnostic, elle a formulé trois propositions majeures. Elle a d'abord demandé la démission formelle de Tidjane Thiam de la présidence du Pdci-Rda, l'invitant à se mettre en congé afin de permettre au doyen d'âge du parti d'assurer l'intérim, conformément aux textes et usages. Elle a ensuite préconisé la conduite d'un audit complet, indépendant et transparent de la gestion du parti depuis décembre 2023. Enfin, elle a exigé la convocation diligente d'un Bureau politique statutaire, seul cadre légitime, selon elle, pour engager une restructuration crédible et rassembleuse.

Elle s'est également inquiétée de l'isolement croissant du Pdci-Rda sur l'échiquier politique national, citant le retrait du Cojep puis celui du Mgc de la Cap-CI. Des signaux révélateurs, selon elle, d'un malaise profond lié à des choix stratégiques non concertés. À cela s'ajoute la crise interne au groupe parlementaire Pdci-Rda, marquée par une désignation contestée de son président et la menace d'une scission, avec la possible création d'un groupe dissident. Autre point de crispation majeur : l'absence prolongée de Tidjane Thiam du pays.

Une situation jugée incompatible avec la gravité de la crise que traverse le parti. « Le Pdci-Rda ne peut être dirigé à distance, par procuration ou via les réseaux sociaux », a-t-elle martelé, dénonçant par ailleurs une "restructuration" menée de manière opaque et en dehors des instances habilitées. À deux mois du 80e anniversaire du Pdci-Rda, Valérie Yapo a appelé les cadres, élus, militants, doyens et dignitaires à prendre toute la mesure de leur responsabilité historique.

Pour elle, cet âge doit être celui de la sagesse et de la résilience, et non celui du déclin. « Le Pdci-Rda est plus grand qu'un homme. Il appartient à ses militants, à son histoire et à l'avenir de la Côte d'Ivoire », a-t-elle conclu, se disant engagée non dans un combat contre une personne, mais pour la survie, la réforme et la renaissance du parti, qu'elle compare à un phénix appelé à renaître de ses cendres.