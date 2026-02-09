Ile Maurice: Avinash Ramtohul veut mieux protéger les jeunes et responsabiliser les plateformes

Lors du lancement du Safer Internet Day 2026 Workshop, le 9 février, le ministre de la Technologie, de la Communication et de l'Innovation, Avinash Ramtohul, a mis en garde contre les risques liés à l'usage des réseaux sociaux. Il a rappelé que Facebook compte 900 000 utilisateurs et que TikTok attire de nouveaux adeptes, signe d'une connexion entre la génération Z et la génération X.

Derrière les apports du numérique, a-t-il souligné, se cachent des contenus illégaux ou inadaptés à l'âge, un manque de dispositifs de protection pour les enfants, ainsi que la présence de prédateurs et d'arnaqueurs, notamment sur la plateforme Telegram.

Le ministre a annoncé plusieurs pistes d'action : revoir le système KOREK, collaborer avec le commissaire de police afin de garantir la prise de déclarations en matière de cybercrime, et intensifier les campagnes de sensibilisation à travers des concours, dont une compétition vidéo. Parallèlement, le gouvernement étudie, en s'inspirant de la France, de l'Australie et d'autres pays, des options légales pour responsabiliser les plateformes, avant toute décision, via des consultations.