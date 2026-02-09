Madagascar: Un plan d'action de biotechnologie bleu en préparation

Un plan d'action régional pour la biotechnologie bleue dans l'océan Indien est en élaboration pour mettre en place une stratégie valorisant son potentiel pour Maurice, Les Comores, Madagascar, Les Seychelles, Mayotte et La Réunion. Ensemble, ces six États membres de Cap Business Océan Indien gèrent un territoire marin de plus de cinq millions de kilomètres carrés, riche en biodiversité et en écosystèmes marins étendus.

La région fait face à une demande croissante pour des solutions durables dans des domaines tels que la sécurité alimentaire, la santé et le bien-être, ainsi que la protection de l'environnement. En relevant les défis liés à l'infrastructure, au financement, à la durabilité et à la coopération régionale, ces îles ont le potentiel de devenir un centre majeur d'innovation en biotechnologie bleue, offrant de nombreuses opportunités pour l'industrie pharmaceutique, la production alimentaire durable et la préservation des ressources marines.

Dans le cadre de ce projet, la Chambre de commerce et d'industrie (MCCI), en collaboration avec Cap Business Océan Indien, a réuni des acteurs multiples, lors d'une table ronde le 28 janvier, consacrée à la stratégie régionale. La rencontre a compté des représentants de ministères, organismes de régulation, instituts de recherche, entreprises privées et organisations régionales, dans un cadre privilégié pour un dialogue constructif.

Au cours des discussions, les participants ont identifié les atouts locaux en matière de biotechnologie bleue, analysé les contraintes existantes et défini des actions prioritaires réalisables. L'accent a été mis sur des applications durables dans la santé, l'agroalimentaire, l'aquaculture et le biotraitement industriel. Les échanges ont permis de dégager des stratégies concrètes pour les entreprises basées à Maurice, tout en favorisant une coordination harmonisée à l'échelle régionale.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Cette initiative s'inscrit dans la feuille de route 2021-2026 de Cap Business Océan Indien, soutenue financièrement par l'Agence française de développement et mise en oeuvre techniquement par COFREPECHE-CREOCEAN. Pour cette période, Cap Business Océan Indien concentre son action sur cinq secteurs prioritaires pour renforcer le secteur privé régional notamment dans l'économie bleue, l'énergie et la construction, le tourisme durable, l'agriculture et l'agro-industrie, ainsi que la connectivité.