Ile Maurice: Échange téléphonique entre Narendra Modi et Navin Ramgoolam

Sur son compte Facebook, Le Premier ministre indien, Narendra Modi, a annoncé s'être entretenu par téléphone avec son homologue mauricien, Navin Ramgoolam.

Les deux dirigeants ont fait le point sur l'avancée de la coopération étendue entre l'Inde et Maurice, depuis leur rencontre à Varanasi l'an dernier. Ils ont réaffirmé leur volonté de renforcer davantage les liens historiques, spéciaux et centrés sur les peuples qui unissent les deux pays, tout en soulignant leur engagement commun en faveur de la paix et de la stabilité dans la région de l'océan Indien. Narendra Modi a par ailleurs indiqué se réjouir d'accueillir prochainement le Premier ministre mauricien en Inde, à l'occasion de l'AI Impact Summit prévu la semaine prochaine.