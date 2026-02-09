Ile Maurice: Échange téléphonique entre Narendra Modi et Navin Ramgoolam

9 Février 2026
L'Express (Port Louis)

Sur son compte Facebook, Le Premier ministre indien, Narendra Modi, a annoncé s'être entretenu par téléphone avec son homologue mauricien, Navin Ramgoolam.

Les deux dirigeants ont fait le point sur l'avancée de la coopération étendue entre l'Inde et Maurice, depuis leur rencontre à Varanasi l'an dernier. Ils ont réaffirmé leur volonté de renforcer davantage les liens historiques, spéciaux et centrés sur les peuples qui unissent les deux pays, tout en soulignant leur engagement commun en faveur de la paix et de la stabilité dans la région de l'océan Indien. Narendra Modi a par ailleurs indiqué se réjouir d'accueillir prochainement le Premier ministre mauricien en Inde, à l'occasion de l'AI Impact Summit prévu la semaine prochaine.

Lire l'article original sur L'Express.

Tagged:
Copyright © 2026 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.