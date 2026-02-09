Ile Maurice: LGSC - Des ex-employés visent le «Privy Council» après le rejet en Cour suprême

Ce lundi 9 février, la Cour suprême a entendu une nouvelle étape dans la contestation judiciaire des licenciements massifs d'employés recrutés par la Local Government Service Commission (LGSC).

Les avocats des plaignants ont déposé une requête de conditional leave to appeal, demandant l'autorisation conditionnelle de saisir le Judicial Committee du Privy Council, dernier recours en appel pour Maurice.

Cette démarche intervient après le jugement du 23 janvier, où la Cour suprême avait rejeté les demandes de judicial review de 575 ex-employés licenciés le 16 mai 2025, estimant que leurs recrutements, effectués entre janvier et octobre 2024, étaient entachés d'irrégularités graves et donc illégaux dès l'origine. Selon le tribunal, le président de l'époque avait pris seul des décisions de nomination sans quorum légal, ce qui a rendu ces embauches nulles aux yeux de la loi.

Représentés par Me Yash Balgobin et Me Roshi Bhadain, les plaignants soutiennent que des questions de droit importantes restent à clarifier et justifient un examen par le Privy Council. La Cour suprême a renvoyé l'affaire au 23 février pour permettre à la LGSC de préparer sa défense, marquant une étape clé dans cette controverse qui a ébranlé plusieurs collectivités locales.