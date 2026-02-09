Sénégal: Bambey /Ag constitutive césar - Les éleveurs réclament l'application de la loi criminalisant le vol de bétail

Une assemblée générale constitutive de la coopérative des éleveurs du Sénégal pour l'amélioration des petits ruminants s'est tenue hier, dimanche, à Gatte dans la commune de Ndangalma. Ces éleveurs ont saisi l'occasion pour demander l'application de la loi criminalisant le vol de bétail.

L'application de la loi sur la criminalisation du vol de bétail constitue une préoccupation majeure des éleveurs du Sénégal. C'est en tout cas un souhait exprimé par les membres de la coopérative des éleveurs du Sénégal pour l'amélioration des petits ruminants à l'occasion de leur assemblée générale constitutive tenue dans la localité de Gatte. Pour Monsieur Pape Mamadou Diouf, le Président de la coopérative des éleveurs du Sénégal pour l'amélioration des petits ruminants, « l'Etat doit appliquer la loi sur la criminalisation du vol de bétail. Il s'agit de condamner les présumés coupables à 20 ans de prison ferme.

Ces voleurs de bétail sont souvent armés et peuvent blesser ou tuer l'éleveur. A cela vient s'ajouter l'accès à l'aliment de bétail mais aussi l'absence de parcours du bétail. L'objectif de cette coopérative, c'est d'améliorer la production laitière et animale du cheptel », a-t-il relevé. L'honorable député Alioune Badara Diouf qui a pris part à la rencontre s'engage à accompagner ces éleveurs. Selon lui, les dégâts liés au vol de bétail sont nombreux alors que la loi existe.